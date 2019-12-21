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В Раде объяснили, почему закон о рынке земли заработает лишь в конце 2020 года

Новости » Политика     21.12.2019 - 01:15
В Раде объяснили, почему закон о рынке земли заработает лишь в конце 2020 года
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина / Виталий Носач)

Парламенту придется рассмотреть дополнительные законопроекты для запуска земельного рынка

Для запуска рынка земли украинскому парламенту необходимо принять еще ряд документов. Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

Спикер уточнил, что принятие закона об обороте земли являются лишь частью внедрения земельной реформы. По его словам, Верховная рада в течение следующего года будет принимать законопроекты, которые смогут урегулировать все земельные вопросы для функционирования рынка.

"Надо привести в порядок реестры. Мы знаем о рейдерских схемах... Надо защитить собственников земли так же от того, что происходят рейдерские захваты. Нужно разобраться с той землей, которая является государственной, а фактически обрабатывается иногда по коррупционным механизмам. Это тоже правда. Это перечень вопросов, которые надо будет решить. Если мы говорим о принятии этого закона, это не означает, что после его принятия, он начнет работать. Он начнет работать только в конце 2020 года. Надо доработать еще много реформ. На это отведено время", - заявил Разумков.

Напомним, по словам спикера Совета Разумкова, объем земли для продажи в одни руки может составить менее 10 тысяч гектаров. Также обсуждают и варианты более существенному уменьшению, однако он не уточнил цифр.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков назвал сроки, когда комитет завершит рассмотрение поправок к законопроекту о земельной реформе. Он дал комитету поручение завершить этот процесс до 10 января 2020 года.

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Новости Украины Рынок землипродажа землиДмитрий Разумков
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