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Рынок земли: купить участок можно будет только за безналичный расчет

Новости » Политика     13.01.2020 - 15:10
Рынок земли: купить участок можно будет только за безналичный расчет
Фото: Тимофей Милованов (РБК-Украина)

В Кабмине обещают бороться с теневыми схемами на рынке земли

После запуска рынка земли в Украине купить участок можно будет только за безналичные средства. Об этом на пресс-конференции заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на рынке земли после его запуска не будет наличных расчетов.

"Мы будем бороться с теневыми рынками, поэтому рассчитаться за купленную землю можно будет только безналичкой. И нужно будет показать, откуда эти деньги взялись… Ну можно будет взять кредит под страхование", - отметил Милованов.

Напомним, в начале 2020 года на сайте Рады был обнародован законопроект о земле ко второму чтению.

Отметим, одна из правок снижает лимит на покупку земли с 210 до 10 тыс. гектаров в одни руки. Кроме того, в законопроект заложили норму о продаже земли иностранцам только после референдума.

Также сообщалось, что в финальной версии законопроекта о рынке земли будет введено трехуровневое ограничение концентрации земли в одних руках. Ни один собственник совокупно не сможет владеть более 10 тыс. га, независимо от количества учрежденных им предприятий.

Сегодня озвучат окончательную версию земельной реформы
Новости Украины Рынок землибезналичные операцииТимофей Милованов
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