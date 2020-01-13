Рынок земли: купить участок можно будет только за безналичный расчет

Фото: Тимофей Милованов (РБК-Украина)

В Кабмине обещают бороться с теневыми схемами на рынке земли

После запуска рынка земли в Украине купить участок можно будет только за безналичные средства. Об этом на пресс-конференции заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на рынке земли после его запуска не будет наличных расчетов.

"Мы будем бороться с теневыми рынками, поэтому рассчитаться за купленную землю можно будет только безналичкой. И нужно будет показать, откуда эти деньги взялись… Ну можно будет взять кредит под страхование", - отметил Милованов.

Напомним, в начале 2020 года на сайте Рады был обнародован законопроект о земле ко второму чтению.

Отметим, одна из правок снижает лимит на покупку земли с 210 до 10 тыс. гектаров в одни руки. Кроме того, в законопроект заложили норму о продаже земли иностранцам только после референдума.

Также сообщалось, что в финальной версии законопроекта о рынке земли будет введено трехуровневое ограничение концентрации земли в одних руках. Ни один собственник совокупно не сможет владеть более 10 тыс. га, независимо от количества учрежденных им предприятий.