На референдуме две трети украинцев проголосуют против рынка земли

Иллюстративное фото (Pixabay)

Инициативу Зеленского поддерживают около 20% украинцев

В случае проведения референдума абсолютное большинство украинцев проголосовали бы за продление моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения (63,4% всех опрошенных или 68,3% тех, кто принял бы участие в референдуме). Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проведенного в начале ноября.

Каждый четвертый из тех, кто принял бы участие в референдуме (23,2%) или 20,1% среди всех опрошенных проголосовали бы за введение рынка земли и отмену моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения. Остальные опрошенные не определились с ответом.

razumkov.org.ua

По данным опроса, большинство граждан Украины считают (67,7%), что вопрос введения рынка земли и отмены моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения нужно выносить на всенародный референдум. Еще 20,5% опрошенных считают, что этот вопрос не следует выносить на референдум, остальные - не определились с ответом.

Более трех четвертей опрошенных (77,6%) приняли бы участие в таком референдуме, если бы он проходил в ближайшее к дате опроса воскресенье. Не приняли бы участия 11,2%, а остальные опрошенные не определились с ответом.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года 2015 среди респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, президенту Украины Владимиру Зеленскому в начале ноября 2019 года доверяли 68,2% украинцев, не доверяли - 24,3%, баланс доверия составил +43,9%. В сравнении с опросом, проведенным в начале октября, баланс доверия-недоверия к президенту упал на 4,5 пункта.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине вопрос продажи земли иностранцам будут решаться на всенародном референдуме.