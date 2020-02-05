ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В четверг в Раде будет "земельная ночь", - Арахамия

Новости » Политика     05.02.2020 - 13:26
В четверг в Раде будет "земельная ночь", - Арахамия
Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

Арахамия рассчитывает на принятие законопроекта о рынке земли в 3-4 утра

Верховная рада планирует проголосовать за законопроект о рынке земли в этот пленарный четверг, 6 февраля. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, ожидается, что депутаты проголосуют за законопроект об открытие рынка земли в ночь с четверга на пятницу.

"На этой неделе мы настроены голосовать за землю. Не в сокращенном, в нормальном процессе. Сколько это займет времени, никто не знает. Но мы в четверг начнем, голосовать до победы. У меня есть прогнозы, что где-то в 3-4 часов утра закончим. Мы называем это "земельным ночью", - заявил Арахамия.

Также он отметил, что за один день законопроект принять не удастся. Дальнейшее рассмотрение планируется на следующей сессии.

Ранее РБК-Украина писало, что для запуска рынка земли украинскому парламенту необходимо принять еще ряд документов, поэтому сам рынок начнет работать в конце 2020 года.

Напомним, в конце декабря прошлого года комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной раде принять закон о рынке земли. Комитет рекомендовал учесть поправку, согласно которой покупать землю смогут только граждане Украины, государства, общины и украинские компании, основанные украинцами.

Рада отправила на доработку закон о доступе телеком-провайдеров к инфраструктуре Зеленский завтра придет в Раду, - источник
Новости Украины Верховная РадаРынок землиДавид Арахамия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь