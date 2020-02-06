Відкриття ринку землі в Україні: за що голосуватиме Рада

На 6 лютого у Верховній раді заплановано голосування за законопроект про ринок землі. Нардепи розглянуть документ у другому читанні з урахуванням внесених змін. Всі подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

У земельний закон внесли 4 тис. правок

На пленарному засіданні ВР у четвер парламентарії продовжать роботу над земельною реформою. Законопроект про відкриття ринку землі № 2178-10 був прийнятий за основу в листопаді 2019 року, і до другого читання в нього внесли 4 тис. правок. Процедуру розгляду даних поправок визначать в сесійній залі.

Голосування за земельний закон може затягнутися. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, 6 лютого у парламенті буде "земельна ніч". Нардепи мають намір голосувати "до перемоги" і планують завершити роботу до 3-4 ранку п'ятниці.

Зміни до законопроекту про ринок землі

На початку січня 2020 на сайті Верховної ради була опублікована фінальна версія законопроекту про обіг землі. У підсумковий документ внесені наступні правки::

право власності на землю можуть отримати тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які зареєстровані громадянами України, держава і місцева громада;

банки можуть бути власниками земельних ділянок в рамках стягнення застави. Такі ділянки повинні бути відчужені на торгах протягом 2 років;

допуск іноземців до купівлі землі на території України можливий тільки після прийняття відповідного рішення на референдумі;

юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції, забороняється купувати землю навіть за умови проведення референдуму;

іноземним громадянам забороняється придбання земельних ділянок в 50-км зоні від державного кордону України, незалежно від рішення референдуму.

Придбання права власності на землю

В доопрацьованому законопроекті знижений ліміт на купівлю землі з 210 тис. га до 10 тис. га в одні руки.

після запуску земельної реформи буде водитися трирівневе обмеження концентрації землі в одних руках. Незалежно від кількості заснованих підприємств, жоден власник землі сукупно не зможе володіти більше 10 тис. га;

у разі перевищення норми, надлишкова земля буде продана на електронних торгах. Земельний закон передбачає введення системи контролю шляхом синхронізації всіх реєстрів власників;

розрахунок за придбання ділянок буде проходити тільки в безготівковій формі, що дозволить боротися з тіньовими схемами .Покупець має документально підтвердити джерело походження коштів.

.Покупець має документально підтвердити джерело походження коштів. ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку. Дана норма буде діяти до 1 січня 2030 року.

Варто зазначити, що прийняття закону про обіг землі є лише частиною впровадження земельної реформи. Спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що ринок землі в Україні запрацює тільки наприкінці 2020 року. Парламент має ухвалити ще ряд законопроектів щодо погодження всіх земельних питань для функціонування ринку.

Як голосували нардепи за земельний закон в першому читанні

13 листопада 2019 року 240 депутатів підтримали законопроект про відкриття ринку землі № 2178-10. Проти проголосували 52 нардепи, утрималися 57 депутатів. Голосів "за" вистачило для прийняття законопроекту за основу.

Більшість фракцій виступали проти зняття мораторію на продаж землі. Депутати "Батьківщини" і "Опозиційної платформи - За життя" блокували трибуни Ради під час пленарного засідання.

Фактично законопроект підтримувала тільки фракція "Слуга народу" (227 нардепів). Троє представників СН проголосували проти, ще 16 утрималися. Також за прийняття земельного закону в першому читанні проголосувало 13 позафракційних депутатів.

Більшість депутатів "Опозиційної платформи - За життя" були відсутні в залі за результатами голосування. У фракції "Європейська солідарність" троє не голосували, інші проголосували проти. Також проти законопроекту виступила фракція "Батьківщина".

Представники фракції "Голос" утрималися від голосування, як і більшість в депутатській групі "За майбутнє".

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова в листопаді минулого року, 63,4% респондентів висловилися проти зняття мораторію на купівлю-продаж землі. У разі проведення референдуму, 20,1% українців підтримали б відкриття земельного ринку.