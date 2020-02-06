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Відкриття ринку землі в Україні: за що голосуватиме Рада

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Доопрацьований закон про ринок землі розглянуть у другому читанні

На 6 лютого у Верховній раді заплановано голосування за законопроект про ринок землі. Нардепи розглянуть документ у другому читанні з урахуванням внесених змін. Всі подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

У земельний закон внесли 4 тис. правок

На пленарному засіданні ВР у четвер парламентарії продовжать роботу над земельною реформою. Законопроект про відкриття ринку землі № 2178-10 був прийнятий за основу в листопаді 2019 року, і до другого читання в нього внесли 4 тис. правок. Процедуру розгляду даних поправок визначать в сесійній залі.

Голосування за земельний закон може затягнутися. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, 6 лютого у парламенті буде "земельна ніч". Нардепи мають намір голосувати "до перемоги" і планують завершити роботу до 3-4 ранку п'ятниці.

Зміни до законопроекту про ринок землі

На початку січня 2020 на сайті Верховної ради була опублікована фінальна версія законопроекту про обіг землі. У підсумковий документ внесені наступні правки::

  • право власності на землю можуть отримати тільки фізичні особи - громадяни України, юридичні особи, які зареєстровані громадянами України, держава і місцева громада;
  • банки можуть бути власниками земельних ділянок в рамках стягнення застави. Такі ділянки повинні бути відчужені на торгах протягом 2 років;
  • допуск іноземців до купівлі землі на території України можливий тільки після прийняття відповідного рішення на референдумі;
  • юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави-агресора, фізичним особам, щодо яких застосовані санкції, забороняється купувати землю навіть за умови проведення референдуму;
  • іноземним громадянам забороняється придбання земельних ділянок в 50-км зоні від державного кордону України, незалежно від рішення референдуму.

Придбання права власності на землю

В доопрацьованому законопроекті знижений ліміт на купівлю землі з 210 тис. га до 10 тис. га в одні руки.

  • після запуску земельної реформи буде водитися трирівневе обмеження концентрації землі в одних руках. Незалежно від кількості заснованих підприємств, жоден власник землі сукупно не зможе володіти більше 10 тис. га;
  • у разі перевищення норми, надлишкова земля буде продана на електронних торгах. Земельний закон передбачає введення системи контролю шляхом синхронізації всіх реєстрів власників;
  • розрахунок за придбання ділянок буде проходити тільки в безготівковій формі, що дозволить боротися з тіньовими схемами.Покупець має документально підтвердити джерело походження коштів.
  • ціна продажу ділянок сільськогосподарського призначення не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку. Дана норма буде діяти до 1 січня 2030 року.

Варто зазначити, що прийняття закону про обіг землі є лише частиною впровадження земельної реформи. Спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що ринок землі в Україні запрацює тільки наприкінці 2020 року. Парламент має ухвалити ще ряд законопроектів щодо погодження всіх земельних питань для функціонування ринку.

Як голосували нардепи за земельний закон в першому читанні

13 листопада 2019 року 240 депутатів підтримали законопроект про відкриття ринку землі № 2178-10. Проти проголосували 52 нардепи, утрималися 57 депутатів. Голосів "за" вистачило для прийняття законопроекту за основу.

Більшість фракцій виступали проти зняття мораторію на продаж землі. Депутати "Батьківщини" і "Опозиційної платформи - За життя" блокували трибуни Ради під час пленарного засідання.

Фактично законопроект підтримувала тільки фракція "Слуга народу" (227 нардепів). Троє представників СН проголосували проти, ще 16 утрималися. Також за прийняття земельного закону в першому читанні проголосувало 13 позафракційних депутатів.

Більшість депутатів "Опозиційної платформи - За життя" були відсутні в залі за результатами голосування. У фракції "Європейська солідарність" троє не голосували, інші проголосували проти. Також проти законопроекту виступила фракція "Батьківщина".

Представники фракції "Голос" утрималися від голосування, як і більшість в депутатській групі "За майбутнє".

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова в листопаді минулого року, 63,4% респондентів висловилися проти зняття мораторію на купівлю-продаж землі. У разі проведення референдуму, 20,1% українців підтримали б відкриття земельного ринку.

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