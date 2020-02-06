Відкриття ринку землі в Україні: за що голосуватиме Рада

Доопрацьований закон про ринок землі розглянуть у другому читанні
На 6 лютого у Верховній раді заплановано голосування за законопроект про ринок землі. Нардепи розглянуть документ у другому читанні з урахуванням внесених змін. Всі подробиці - в матеріалі РБК-Україна.
У земельний закон внесли 4 тис. правок
На пленарному засіданні ВР у четвер парламентарії продовжать роботу над земельною реформою. Законопроект про відкриття ринку землі № 2178-10 був прийнятий за основу в листопаді 2019 року, і до другого читання в нього внесли 4 тис. правок. Процедуру розгляду даних поправок визначать в сесійній залі.
Голосування за земельний закон може затягнутися. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, 6 лютого у парламенті буде "земельна ніч". Нардепи мають намір голосувати "до перемоги" і планують завершити роботу до 3-4 ранку п'ятниці.
Зміни до законопроекту про ринок землі
На початку січня 2020 на сайті Верховної ради була опублікована фінальна версія законопроекту про обіг землі. У підсумковий документ внесені наступні правки::
Придбання права власності на землю
В доопрацьованому законопроекті знижений ліміт на купівлю землі з 210 тис. га до 10 тис. га в одні руки.
Варто зазначити, що прийняття закону про обіг землі є лише частиною впровадження земельної реформи. Спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що ринок землі в Україні запрацює тільки наприкінці 2020 року. Парламент має ухвалити ще ряд законопроектів щодо погодження всіх земельних питань для функціонування ринку.
Як голосували нардепи за земельний закон в першому читанні
13 листопада 2019 року 240 депутатів підтримали законопроект про відкриття ринку землі № 2178-10. Проти проголосували 52 нардепи, утрималися 57 депутатів. Голосів "за" вистачило для прийняття законопроекту за основу.
Більшість фракцій виступали проти зняття мораторію на продаж землі. Депутати "Батьківщини" і "Опозиційної платформи - За життя" блокували трибуни Ради під час пленарного засідання.
Фактично законопроект підтримувала тільки фракція "Слуга народу" (227 нардепів). Троє представників СН проголосували проти, ще 16 утрималися. Також за прийняття земельного закону в першому читанні проголосувало 13 позафракційних депутатів.
Більшість депутатів "Опозиційної платформи - За життя" були відсутні в залі за результатами голосування. У фракції "Європейська солідарність" троє не голосували, інші проголосували проти. Також проти законопроекту виступила фракція "Батьківщина".
Представники фракції "Голос" утрималися від голосування, як і більшість в депутатській групі "За майбутнє".
Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова в листопаді минулого року, 63,4% респондентів висловилися проти зняття мораторію на купівлю-продаж землі. У разі проведення референдуму, 20,1% українців підтримали б відкриття земельного ринку.