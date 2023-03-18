Ордер на арешт Путіна та анонс передачі МіГ-29 Україні від Словаччини: новини за 17 березня

Війна Росії проти України: останні новини

Українські захисники за добу, 16 березня, знищили ще 760 російських окупантів. Крім того, військові "приземлили" ворожий гелікоптер.

Російські окупанти завдали по Авдіївці Донецької області чотири авіаудари.

Російські військові вкотре обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей.

Українські захисники відбили два ворожі штурми найманців ПВК "Вагнера" в районі Бахмута. Як наслідок, загарбників поменшало на 8 осіб.

Росіяни зазнали втрат на Сватівському напрямку, а в Бахмуті постійно тривали позиційні бої, розповіли в Генштабі.

Командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що українські військові досягли часткового успіху на окремих ділянках східного фронту.

Суд Гааги видав ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер був виданий на ім'я уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

"Володимир Путін, ймовірно, несе відповідальність за військовий злочин незаконної депортації населення та незаконної передачі дітей з окупованих районів України до РФ", - йдеться у повідомленні МКС.

Словаччина схвалила передачу винищувачів МіГ-29 та ЗРК "Куб" Україні

Уряд Словаччини схвалив передачу Україні винищувачів МіГ-29 та ЗРК "Куб".

"Уряд одноголосно схвалив міжнародну угоду та ухвалив рішення про безоплатну передачу Україні МіГ-29 та ЗРК "Куб", - заявив виконувач обов'язків прем'єр-міністра Словаччини Едуард Гегер.

Комендантську годину у Києві скорочують: як працюватимуть магазини та транспорт

У Києві планують скоротити комендантську годину з 00:00 26 березня.

Мер Віталій Кличко розповів, що метрополітен та наземний громадський транспорт змінять графік роботи згідно часу комендантської години - тобто працюватимуть на годину довше.

США запустили ще один дрон в акваторію Чорного моря

США направили розвідувальний безпілотник RQ-4 Global Hawk із позивним FORTE10 до акваторії Чорного моря.

Безпілотник кілька годин кружляв у повітряному просторі Румунії, а потім полетів у напрямку Криму.

Зеленський провів засідання Ставки: обговорили бойові дії у найскладніших точках фронту

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем обговорень став перебіг бойових дій у найскладніших точках фронту.

"Керівники розвідки розповіли про плани та ймовірні дії противника у близькій та середньостроковій перспективі. Крім того, учасників засідання було поінформовано про результати контррозвідувальної роботи українських спецслужб", - йдеться в повідомленні Офісу президента.

Країни Євросоюзу можуть затвердити передачу Україні мільйона снарядів, - ЗМІ

Декілька країн Євросоюзу хочуть конкретизувати ініціативу щодо спільної закупівлі боєприпасів для України. Вони пропонують передати мільйон артилерійських снарядів до кінця року, повідомляє Handelsblatt.

Наразі таку ініціативу щодо конкретних обіцянок щодо постачання боєприпасів уже підтримали країни Балтії, Польща, Фінляндія, Румунія.