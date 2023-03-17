ЗСУ знищили ще 760 окупантів та вертоліт: оновлені втрати Росії

Українські захисники за добу знищили ще 760 російських окупантів. Крім того, військові "приземлили" ворожий вертоліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові відбили понад 70 атак росіян на п'ятьох напрямках, а також знищили п'ять пунктів управління окупантів.

Крім того, аналітики ISW вважають, що російський наступ на Бахмут досягає кульмінації, а тим часом окупанти готуються до контратак ЗСУ у Запорізькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.