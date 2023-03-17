Зеленський провів засідання Ставки: обговорили бойові дії у найскладніших точках фронту

Сьогодні, 17 березня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем обговорень став перебіг бойових дій у найскладніших точках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента.

"Керівники розвідки розповіли про плани та ймовірні дії противника у близькій та середньостроковій перспективі. Крім того, учасники засідання були поінформовані про результати контррозвідувальної роботи українських спецслужб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також було розглянуто актуальну зовнішньополітичну ситуацію в контексті відбиття російського вторгнення.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував про загальну ситуацію на фронті. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про обстановку на їхніх напрямках. Окремо члени Ставки зупинилися на перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту.