Зеленський провів засідання Ставки: обговорили бойові дії у найскладніших точках фронту
Сьогодні, 17 березня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем обговорень став перебіг бойових дій у найскладніших точках фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента.
"Керівники розвідки розповіли про плани та ймовірні дії противника у близькій та середньостроковій перспективі. Крім того, учасники засідання були поінформовані про результати контррозвідувальної роботи українських спецслужб", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також було розглянуто актуальну зовнішньополітичну ситуацію в контексті відбиття російського вторгнення.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував про загальну ситуацію на фронті. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про обстановку на їхніх напрямках. Окремо члени Ставки зупинилися на перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту.
Нагадаємо, що 10 березня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем обговорень стала ситуація навколо Бахмута.
Позиція всієї Ставки верховного головнокомандувача по Бахмуту - посилювати цей напрямок і знищувати окупантів навколо міста.
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