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Зеленський провів засідання Ставки: обговорили бойові дії у найскладніших точках фронту

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Україна, П'ятниця 17 березня 2023 15:43
Зеленський провів засідання Ставки: обговорили бойові дії у найскладніших точках фронту Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Сьогодні, 17 березня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем обговорень став перебіг бойових дій у найскладніших точках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента.

"Керівники розвідки розповіли про плани та ймовірні дії противника у близькій та середньостроковій перспективі. Крім того, учасники засідання були поінформовані про результати контррозвідувальної роботи українських спецслужб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також було розглянуто актуальну зовнішньополітичну ситуацію в контексті відбиття російського вторгнення.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував про загальну ситуацію на фронті. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про обстановку на їхніх напрямках. Окремо члени Ставки зупинилися на перебігу бойових дій у найскладніших точках фронту.

Нагадаємо, що 10 березня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем обговорень стала ситуація навколо Бахмута.

Позиція всієї Ставки верховного головнокомандувача по Бахмуту - посилювати цей напрямок і знищувати окупантів навколо міста.

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