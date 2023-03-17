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Маємо частковий успіх на деяких ділянках, - Сирський описав ситуацію на фронті

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П'ятниця 17 березня 2023 18:35
Маємо частковий успіх на деяких ділянках, - Сирський описав ситуацію на фронті Фото: Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ генерал-полковник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти намагаються наступати фактично по усій східній лінії фронту. Наші воїни мають частковий успіх на окремих ділянках.

Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Military Media Center.

За словами Сирського, росіяни намагаються прорвати оборону наших воїнів та просунутись в глибину їх бойових порядків.

Найбільш запеклі бої точаться в районах:

  • Кремінної;
  • Торського;
  • Білогорівки;
  • Спірного.

Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.

"Противник задіяв всі свої потужності та намагається прорвати оборону на декількох напрямках та повністю оточити місто. Бої ідуть на півночі, сході та півдні міста, завдяки мужності наших воїнів ворог зазнає величезних втрат та вкотре відкочується без успіху", - додав Сирський.

Як відзначив командувач Сухопутних військ, на жаль, ЗСУ також мають втрати, однак набагато менші ніж в росіян. На деяких ділянках наші підрозділи мають частковий успіх.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський провів сьогодні, 17 березня, засідання Ставки, під час якої було обговорено перебіг бойових дій у найскладніших точках фронту.

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