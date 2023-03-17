США запустили ще один дрон до акваторії Чорного моря

США направили розвідувальний безпілотник RQ-4 Global Hawk з позивним FORTE10 до акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Flightradar24 .

Згідно з даними карти, безпілотник декілька годин кружляв у повітряному просторі Румунії, а після цього полетів у напрямку Криму.

Дрон злетів з авіабази Сігонелла біля міста Катанія (Італія).

Тим часом у повітряному просторі Румунії та Польщі також знаходяться американські літаки-розвідники. Над Румунією - ЕР-3Е Aries II (LK31) та Boeing RC-135W Rivet Joint (JAKE11), а над Польщею - Boeing E-3 Sentry (NOVA61).

Нагадаємо, 14 березня російські винищувачі Су-27 збили американський дрон MQ-9 Reaper, який вів розвідку у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

США видалили конфіденційне програмне забезпечення зі збитого дрону і заявили, що у ньому немає цінної для Росії інформації.

Вчора Росія заявила, що дістала дрон США MQ-9 Reaper, його нібито виявили у морі за 60 км від Севастополя. У Штатах вважають, що РФ могла знайти уламки безпілотника.

До того є, у США показали відео атаки на дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем російськими винищувачами Су-27.

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