Обстріл Авдіївки: окупанти завдали чотири авіаудари, місто обстрілюють цілодобово

Зранку у п'ятницю, 17 березня, російські окупанти завдали по Авдіївці Донецької області чотири авіаудари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Росіяни нанесли 4 авіаудари по Авдіївці. Жертв немає", - розповів він. За його словами, обстріли міста відбуваються фактично цілодобово. "Бої за Авдіївку тривають", - констатував Єрмак.