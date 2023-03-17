ua ru
Пт, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Країни Євросоюзу можуть затвердити передачу Україні мільйона снарядів, - ЗМІ

Новость на русском →
Брюссель, П'ятниця 17 березня 2023 16:13
Країни Євросоюзу можуть затвердити передачу Україні мільйона снарядів, - ЗМІ Фото: країни Євросоюзу можуть затвердити передачу Україні мільйона снарядів (flickr by eu2017ee)
Автор: Іван Носальський

Декілька країн Євросоюзу хочуть конкретизувати ініціативу щодо спільної закупівлі боєприпасів для України. Вони пропонують передати мільйон артилерійських снарядів до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

Як зазначає видання, про це йдеться у проекті висновків саміту ЄС, який відбудеться 23-24 березня. Наразі таку ініціативу про конкретні обіцянки щодо постачання боєприпасів уже підтримали країни Балтії, Польща, Фінляндія, Румунія.

У документі також є заклик до країн негайно надати боєприпаси, у тому числі за допомогою спільних закупівель.

За інформацією Handelsblatt, формулювання документа ще не затверджене остаточно і може змінитися до початку саміту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Естонія закликала країни ЄС розпочати спільну закупівлю боєприпасів для України. Таку пропозицію мають затвердити на саміті 23-24 березня.

Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що для спільної закупівлі боєприпасів країнам Євросоюзу необхідно виділити близько 4 мільярдів євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія Балтика Евросоюз Допомога Україні Финляндия Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Винищувачі для перемоги. Чим особливі МіГ-29 і як вони допоможуть Україні
Винищувачі для перемоги. Чим особливі МіГ-29 і як вони допоможуть Україні
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати