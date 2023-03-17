Країни Євросоюзу можуть затвердити передачу Україні мільйона снарядів, - ЗМІ

Декілька країн Євросоюзу хочуть конкретизувати ініціативу щодо спільної закупівлі боєприпасів для України. Вони пропонують передати мільйон артилерійських снарядів до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt .

Як зазначає видання, про це йдеться у проекті висновків саміту ЄС, який відбудеться 23-24 березня. Наразі таку ініціативу про конкретні обіцянки щодо постачання боєприпасів уже підтримали країни Балтії, Польща, Фінляндія, Румунія.

У документі також є заклик до країн негайно надати боєприпаси, у тому числі за допомогою спільних закупівель.

За інформацією Handelsblatt, формулювання документа ще не затверджене остаточно і може змінитися до початку саміту.