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Словаччина схвалила передачу винищувачів МіГ-29 Україні

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Словаччина, П'ятниця 17 березня 2023 11:30
Словаччина схвалила передачу винищувачів МіГ-29 Україні Фото: Словаччина схвалила передачу винищувачів МіГ-29 Україні (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд Словаччини схвалив передачу Україні винищувачів МіГ-29, а також ЗРК "Куб".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на словацьке видання "Рravda".

"Уряд одноголосно схвалив міжнародну угоду і прийняв рішення про безоплатну передачу Україні МіГ-29 і ЗРК "Куб", - заявив виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Словаччини Едуард Гегер.

Він зазначив, що рішення було прийнято "в конституційно чистій формі", президент Зузана Чапутова також про нього поінформована.

За його словами, винищувачі повинні використовуватися для захисту та забезпечення протиповітряної оборони, а не для нападу.

Додамо, що міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що переговори про передачу літаків велися більше півроку. Зрештою, Словаччина відправить в Україну 13 МіГ-29 і частину системи "Куб".

Нагадаємо, раніше Польща та Словаччина домовилися про спільну передачу Україні винищувачів МІГ-29.

Вчора президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна передасть Україні чотири МіГ-29 найближчими днями.

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