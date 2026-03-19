Орбан зробив заяву про атаку США на Іран і роль Трампа

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував дії США щодо Ірану, заявивши, що наразі незрозуміло, що саме розпочав американський президент Дональд Трамп - війну чи шлях до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Орбана в інтерв’ю GB News .

Відповідаючи на запитання про те, наскільки його мирна позиція узгоджується з діями Трампа, який розпочав військову операцію проти Ірану, Орбан зазначив, що оцінки ще зарано робити.

"Питання в тому, чи він насправді розпочав війну чи мир. Це ще не вирішено, вирішать історики", - заявив угорський прем’єр.

За словами Орбана, під час останньої зустрічі Трамп пояснив йому свою позицію, зазначивши, що Іран є джерелом воєнної напруженості, а отже удар по ньому можна розглядати як атаку на осередок конфліктів.

Водночас глава угорського уряду підкреслив, що поки що складно оцінити, чи наблизить американо-ізраїльська операція до миру, чи, навпаки, призведе до подальшої ескалації.

Також Орбан відмовився розкривати деталі своїх розмов із президентом США. За його словами, Трамп не надавав дозволу оприлюднювати такі дані.

"Я є більш обережною людиною, ніж президент", - додав він.