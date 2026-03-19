ua en ru
Чт, 19 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Орбан зробив заяву про атаку США на Іран і роль Трампа

10:17 19.03.2026 Чт
2 хв
Ще не ясно, війна це чи мир, сказав премʼєр Угорщини
aimg Ірина Глухова
Орбан зробив заяву про атаку США на Іран і роль Трампа Фото: президент США Дональд Трамп та премʼєр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував дії США щодо Ірану, заявивши, що наразі незрозуміло, що саме розпочав американський президент Дональд Трамп - війну чи шлях до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Орбана в інтерв’ю GB News.

Читайте також: Союзник США закликав Трампа припинити війну в Ірані

Відповідаючи на запитання про те, наскільки його мирна позиція узгоджується з діями Трампа, який розпочав військову операцію проти Ірану, Орбан зазначив, що оцінки ще зарано робити.

"Питання в тому, чи він насправді розпочав війну чи мир. Це ще не вирішено, вирішать історики", - заявив угорський прем’єр.

За словами Орбана, під час останньої зустрічі Трамп пояснив йому свою позицію, зазначивши, що Іран є джерелом воєнної напруженості, а отже удар по ньому можна розглядати як атаку на осередок конфліктів.

Водночас глава угорського уряду підкреслив, що поки що складно оцінити, чи наблизить американо-ізраїльська операція до миру, чи, навпаки, призведе до подальшої ескалації.

Також Орбан відмовився розкривати деталі своїх розмов із президентом США. За його словами, Трамп не надавав дозволу оприлюднювати такі дані.

"Я є більш обережною людиною, ніж президент", - додав він.

Відносини Орбана та Трампа

Президент США Дональд Трамп публічно підтримав свого близького союзника Віктора Орбана перед парламентськими виборами. Він назвав його "справжнім другом, борцем і переможцем".

На початку листопада 2025 року американський лідер гостинно прийняв у Білому домі угорського прем’єра, називаючи того "добрим другом" та яскраво демонструючи свою прихильність.

Для Угорщини і майбутніх виборів Орбана ця зустріч принесла хороші результати та зміцнення відносин зі США. Угорський прем’єр взагалі передбачив "золотий час" у відносинах між двома країнами.

Окрім цього, Сполучені Штати надали Угорщині однорічне звільнення від американських санкцій за використання російських енергоносіїв.

Війна США проти Ірану

З 28 лютого Ізраїль та США проводять спільну військову операцію проти Ірану. Трамп пояснив її початок провалом переговорів щодо ядерної угоди, хоча ЗМІ повідомляли, що на рішення могли вплинути Ізраїль і Саудівська Аравія.

Згодом прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт озвучила основні цілі операції.

Також стало відомо, що адміністрація Трампа не виключає варіанти наземної операції на території Ірану для захоплення ядерних матеріалів, однак остаточного рішення поки немає.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Віктор Орбан
Новини
В трьох районах Одеси пошкоджені будинки і гуртожиток: фото наслідків нічної атаки РФ
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО