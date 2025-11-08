ua en ru
Сб, 08 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США на рік звільнили Угорщину від санкцій за використання російської нафти й газу, - Reuters

Угорщина, Субота 08 листопада 2025 10:12
UA EN RU
США на рік звільнили Угорщину від санкцій за використання російської нафти й газу, - Reuters Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати надали Угорщині однорічне звільнення від американських санкцій за використання російських енергоносіїв.

Про це повдіомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Минулого місяця Трамп запровадив санкції проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть", що створювало ризик поширення обмежень на країни, які купують у них нафту. Під час переговорів прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наголосив, що для Будапешта використання російської нафти й газу є життєво необхідним, зважаючи на відсутність виходу до моря та обмежені альтернативи постачання.

"Це велика країна, але без портів. Вони не мають змоги легко отримувати нафту й газ з інших регіонів", - сказав президент США Дональд Трамп, додавши, що "багато європейських країн купують енергоносії у Росії вже багато років".

Як уточнив Білий дім, в обмін на звільнення від санкцій Угорщина погодилася закупити скраплений природний газ зі США на суму близько 600 мільйонів доларів.

Попри критику з боку союзників у ЄС і НАТО, Будапешт залишається залежним від російських енергоносіїв. За даними МВФ, у 2024 році Угорщина отримувала з Росії 74% газу та 86% нафти. У разі припинення постачання російського газу країна ризикує втратити понад 4% ВВП.

Під час зустрічі Трамп та Орбан також обговорили війну Росії проти України. Трамп заявив, що Москва поки не готова зупиняти бойові дії, але висловив сподівання, що "це може змінитися". У відповідь Орбан сказав, що "диво може статися".

Варто зауважити, що це рішення Трампа є досить суперечливим, адже раніше він різко критикував країни Європи за те, що вони продовжують купувати в Росії нафту та газ, "поки воюють з нею".

Візит Орбана до Вашингтона

Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан у п'ятницю, 7 листопада, відвідав Вашингтон після того. Його візит відбувся після того, як США запровадили санкції проти російських нафтових компаній - "Лукойла" і "Роснефти".

Раніше угорський прем'єр називав рішення Трампа про нові санкції проти Росії помилкою.

Також Орбан відмовлявся припиняти купівлю нафти в Росії, оскільки вона "зафіксована довгостроковими контрактами".

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Російська Федерація Угорщина Віктор Орбан Дональд Трамп
Новини
Графіки замість екстрених відключень: яка ситуація зі світлом у Києві після атаки РФ
Графіки замість екстрених відключень: яка ситуація зі світлом у Києві після атаки РФ
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України