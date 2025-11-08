США на рік звільнили Угорщину від санкцій за використання російської нафти й газу, - Reuters

Про це повдіомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Минулого місяця Трамп запровадив санкції проти російських нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть", що створювало ризик поширення обмежень на країни, які купують у них нафту. Під час переговорів прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наголосив, що для Будапешта використання російської нафти й газу є життєво необхідним, зважаючи на відсутність виходу до моря та обмежені альтернативи постачання.

"Це велика країна, але без портів. Вони не мають змоги легко отримувати нафту й газ з інших регіонів", - сказав президент США Дональд Трамп, додавши, що "багато європейських країн купують енергоносії у Росії вже багато років".

Як уточнив Білий дім, в обмін на звільнення від санкцій Угорщина погодилася закупити скраплений природний газ зі США на суму близько 600 мільйонів доларів.

Попри критику з боку союзників у ЄС і НАТО, Будапешт залишається залежним від російських енергоносіїв. За даними МВФ, у 2024 році Угорщина отримувала з Росії 74% газу та 86% нафти. У разі припинення постачання російського газу країна ризикує втратити понад 4% ВВП.

Під час зустрічі Трамп та Орбан також обговорили війну Росії проти України. Трамп заявив, що Москва поки не готова зупиняти бойові дії, але висловив сподівання, що "це може змінитися". У відповідь Орбан сказав, що "диво може статися".

Варто зауважити, що це рішення Трампа є досить суперечливим, адже раніше він різко критикував країни Європи за те, що вони продовжують купувати в Росії нафту та газ, "поки воюють з нею".