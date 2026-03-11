ua en ru
Білий дім: Трамп, як і раніше, не виключає наземної операції в Ірані

00:58 11.03.2026 Ср
2 хв
Демократи стверджують, що такий крок усе ближче
aimg Едуард Ткач
Білий дім: Трамп, як і раніше, не виключає наземної операції в Ірані Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп "не відкидає варіантів" різних варіантів ведення війни проти Ірану, включно з використанням сухопутних військ Штатів.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: В Ірані заявили, що готові відбити наземне вторгнення США

"Що стосується присутності військ на місцях, президент неодноразово говорив про це. Розумно з його боку, що він не виключає варіантів, які могли б розглядатися як головнокомандувач", - сказала Левітт.

Також вона додала, що утрималася б від підтвердження будь-чого, що говорять демократи в Капітолії. Судячи з усього, Левітт мала на увазі слова сенаторів-демократів, включно з Річардом Блюменталем, який сказав таке:

"Схоже, ми рухаємося шляхом розгортання американських військ в Ірані для досягнення будь-яких потенційних цілей" - заявив Блюменталь після брифінгу щодо Ірану.

Трамп хотів розмістити війська, але тепер думає, як вибратися

Нагадаємо, днями NBC News повідомило, що президент США Дональд Трамп виявляв серйозний інтерес до ідеї розміщення американських військ на території Ірану. Однак йшлося не про вторгнення, а про контингент для його використання в конкретних стратегічних цілях.

Наразі така ідея, судячи з усього, неможлива. Зазначимо, що 28 лютого Ізраїль і США почали спільну військову операцію проти Ірану.

Однак розпочата війна призвела до зростання цін на нафту у світі та низки інших наслідків, і все буквально за півроку до проміжних виборів до Конгресу США.

На цьому тлі радники Трампа почали шукати спосіб вийти з війни проти Ірану.

