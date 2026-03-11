Білий дім: Трамп, як і раніше, не виключає наземної операції в Ірані

Про це заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Що стосується присутності військ на місцях, президент неодноразово говорив про це. Розумно з його боку, що він не виключає варіантів, які могли б розглядатися як головнокомандувач", - сказала Левітт.

Також вона додала, що утрималася б від підтвердження будь-чого, що говорять демократи в Капітолії. Судячи з усього, Левітт мала на увазі слова сенаторів-демократів, включно з Річардом Блюменталем, який сказав таке:

"Схоже, ми рухаємося шляхом розгортання американських військ в Ірані для досягнення будь-яких потенційних цілей" - заявив Блюменталь після брифінгу щодо Ірану.