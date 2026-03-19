Орбан сделал заявление об атаке США на Иран и роли Трампа

10:17 19.03.2026 Чт
2 мин
Еще не ясно, война это или мир, сказал премьер Венгрии
aimg Ірина Глухова
Орбан сделал заявление об атаке США на Иран и роли Трампа Фото: президент США Дональд Трамп и премьер Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал действия США в отношении Ирана, заявив, что пока непонятно, что именно начал американский президент Дональд Трамп - войну или путь к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана в интервью GB News.

Читайте также: Союзник США призвал Трампа прекратить войну в Иране

Отвечая на вопрос о том, насколько его мирная позиция согласуется с действиями Трампа, который начал военную операцию против Ирана, Орбан отметил, что оценки еще рано делать.

"Вопрос в том, начал ли он на самом деле войну или мир. Это еще не решено, решат историки", - заявил венгерский премьер.

По словам Орбана, во время последней встречи Трамп объяснил ему свою позицию, отметив, что Иран является источником военной напряженности, а значит удар по нему можно рассматривать как атаку на очаг конфликтов.

В то же время глава венгерского правительства подчеркнул, что пока сложно оценить, приблизит ли американо-израильская операция к миру или, наоборот, приведет к дальнейшей эскалации.

Также Орбан отказался раскрывать детали своих разговоров с президентом США. По его словам, Трамп не давал разрешения обнародовать такие данные.

"Я более осторожный человек, чем президент", - добавил он.

Война США против Ирана

С 28 февраля Израиль и США проводят совместную военную операцию против Ирана под названием "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп объяснил ее начало провалом переговоров по ядерной сделке. В то же время в СМИ сообщалось, что к такому решению его могли подтолкнуть Израиль и Саудовская Аравия.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт озвучила основные цели операции США в Иране.

При этом Трамп заявил, что не исключает различных сценариев ведения войны, в том числе с привлечением американских сухопутных войск.

В трех районах Одессы повреждены дома и общежитие: фото последствий ночной атаки РФ
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО