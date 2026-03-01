Хто підштовхнув Трампа на війну? Дві країни лобіювали удари по Ірану

Президент США Дональд Трамп віддав наказ про масштабну повітряну атаку на Іран після тривалого лобіювання з боку Ізраїлю та Саудівської Аравії. В результаті ударів було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та низку високопосадовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За даними джерел видання, спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман протягом останнього місяця неодноразово приватно закликав Трампа до військового нападу. Це відбувалося попри офіційну публічну підтримку Ер-Ріядом дипломатичного шляху вирішення конфлікту.

Паралельно з цим прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу продовжував свою багаторічну кампанію, переконуючи Вашингтон у необхідності силового сценарію проти Ірану, якого він вважає головним ворогом. Спільний тиск союзників став вирішальним чинником для Трампа у прийнятті рішення про атаку.

Ліквідація верхівки іранського режиму

Наказ Трампа призвів до масованої повітряної кампанії, ціллю якої стали політичне керівництво та військові об'єкти Ірану. Вже у перші хвилини операції було підтверджено загибель 86-річного аятоли Алі Хаменеї, який керував країною майже 40 років. Разом із ним загинули кілька інших високопоставлених іранських чиновників.

Цей удар став різким відходом від попередньої політики США, яка десятиліттями уникала повномасштабних спроб повалити режим у Тегерані. Трамп назвав атаку "розплатою" за десятиліття конфліктів та закликав іранський народ взяти владу у свої руки.