"Справжній друг, борець і переможець": Трамп підтримав Орбана перед виборами

Президент США Дональд Трамп публічно висловив підтримку прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану перед парламентськими виборами, які мають відбутися у квітні 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа в Truth Social.

Лідер США охарактеризував Орбана як "справжнього друга, бійця і переможця" і зазначив, що відносини між Угорщиною та Америкою досягли "нових висот співпраці" та "вражаючих доясягнень" за його адміністрації.

"Віктор Орбан - справжній друг, борець і ПЕРЕМОЖЕЦЬ, і він має мою повну та абсолютну підтримку щодо переобрання на посаду прем'єр-міністра Угорщини - ВІН НІКОЛИ НЕ ПОДВЕДЕ ВЕЛИКИЙ НАРОД УГОРЩИНИ", - написав Трамп.

Глава Білого дому також нагадав, що вже підтримував Орбана під час парламентських виборів у 2022 році, за підсумками яких партія Fidesz здобула переконливу перемогу, а сам Орбан вчетверте поспіль очолив уряд Угорщини.

"Я з нетерпінням чекаю на продовження тісної співпраці з ним, щоб обидві наші країни могли просуватися цим неймовірним шляхом до успіху та співпраці", - додам американський лідер.

Вибори в Угорщині

Майбутні вибори в Угорщині можуть стати для Орбана одними з найскладніших за останні роки. Хоча Fidesz залишається найвпливовішою політичною силою в країні, позиції опозиції поступово посилюються.

Зокрема, новостворена центристська партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром, яка підтримує втсуп України до ЄС, скорочує відставання від партії влади за результатами соціологічних опитувань.

Парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня. 10 січня правляча партія Fidesz офіційно висунула Орбана кандидатом на посаду прем’єр-міністра на майбутніх виборах. Сам Орбан раніше заявляв про готовність знову очолити уряд.

Політика нинішнього угорського прем'єра протягом багатьох років викликає гостру критику з боку Європейського Союзу. Брюссель неодноразово звинувачував угорський уряд у підриві демократичних інститутів, тиску на незалежні медіа та судову систему, а також у порушенні принципів верховенства права. Водночас Орбан зберігає жорстку позицію щодо міграції та санкційної політики ЄС.