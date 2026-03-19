Союзник США закликав Трампа припинити війну в Ірані

08:46 19.03.2026 Чт
2 хв
Америка втягнулась у конфлікт з Іраном без шансів на перемогу
aimg Ірина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Оман розкритикував участь США у війні проти Ірану, заявивши, що Вашингтон виявився втягнутим у конфлікт, який не відповідає його національним інтересам і не має виграшного сценарію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Оману Бадр Аль-Бусаїді для The Economist.

За словами міністра, "найбільшим прорахунком американської адміністрації, було те, що вона дозволила втягнути себе в цю війну".

"Це не війна Америки, і немає жодного ймовірного сценарію, за якого й Ізраїль, й Америка отримають від неї те, чого хочуть", - заявив дипломат.

"Це незручна правда, яку треба сказати, тому що вона вказує на те, наскільки Америка втратила контроль над власною зовнішньою політикою. Але її потрібно сказати". - додав він.

Аль-Бусаїді вважає, що стратегічні цілі Ізраїлю, зокрема зміна режиму в Тегерані, не збігаються з інтересами США.

Реалізація такого сценарію, на його думку, вимагатиме масштабної та тривалої військової кампанії за участю американських сухопутних військ, що неминуче призведе до нового витку "нескінченних воєн".

Для виходу з кризи він закликав США та Іран повернутися до переговорів. Дипломат запропонував поєднати їх із розробкою ширшої регіональної угоди про ненапад і контроль за ядерними технологіями.

З 28 лютого Ізраїль та США проводять спільну військову операцію проти Ірану під назвою "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп пояснив її початок провалом переговорів щодо ядерної угоди. Водночас у ЗМІ повідомлялося, що до такого рішення його могли підштовхнути Ізраїль і Саудівська Аравія.

Згодом прессекретар Білого дому Керолайн Лівітт озвучила основні цілі операції США в Ірані.

При цьому Трамп заявив, що не виключає різних сценаріїв ведення війни, зокрема із залученням американських сухопутних військ.

В трьох районах Одеси пошкоджені будинки і гуртожиток: фото наслідків нічної атаки РФ
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО