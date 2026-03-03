ua en ru
Білий дім озвучив основні цілі операції проти Ірану

Вівторок 03 березня 2026 00:27
Білий дім озвучив основні цілі операції проти Ірану Фото: Керолайн Лівітт (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт назвала основні цілі, які США переслідують в Ірані в рамках операції "Епічна лють".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост у соцмережі Х

Читайте також: "Ми ще не починали": Трамп погрожує Ірану ще більш масштабною атакою

Вона роз'яснила, що стратегічними цілями Вашингтона є:

  • знищення ракетного арсеналу Ірану і порівняння із землею (ліквідація) всієї ракетної промисловості країни;
  • знищення військово-морського флоту іранського режиму;
  • позбавлення "терористичних маріонеток" режиму можливості дестабілізувати регіон або світ і атакувати сили США;
  • зупинка виготовлення саморобних вибухових пристроїв, які поранили і вбили тисячі людей, включно з американцями;
  • гарантія того, що Іран ніколи не зможе отримати ядерну зброю.

"Запобігання загрозам з боку цього радикального режиму і його терористичних лідерів... - це чітка і необхідна мета. Знищення терористів вигідне для Америки. 49 високопоставлених лідерів іранського режиму, включно з верховним лідером аятолою Алі Хаменеї, - вже стерті з лиця землі", - пояснила Лівітт.

Вона додала, що в результаті літньої кампанії 2025 року було знищено основні ядерні об'єкти Ірану. Однак режим Тегерана був повністю прихильний до відновлення своєї ядерної програми і відмовився від угоди, незважаючи на місяці перемовин і зусилля переговірників президента Дональда Трампа.

"Простіше кажучи, терористичний іранський режим не хотів говорити "так" світу. Протягом 47 років іранський режим активно і навмисно сприяв убивству американців, скандуючи "смерть Америці" і фінансуючи інших кровожерливих терористів... Попередні американські лідери були занадто слабкими і боягузливими, щоб що-небудь зробити. Тепер президент... Трамп виправляє десятиліття боягузтва і притягує до відповідальності винних у загибелі американців", - наголосила прессекретарка.

Резюмуючи Лівітт додала, що за Трампа жорстокі напади іранського режиму та їхні погрози припиняться.

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, що в суботу 28 лютого Ізраїль разом зі США почали завдавати ударів по Ірану. Президент США Дональд Трамп пояснював цю кампанію усуненням загроз з боку іранського режиму.

Причиною початку операції він назвав провалені переговори щодо ядерної угоди, хоча в ЗМІ також була інформація, що до такого наказу Трампа лобіювали Ізраїль і Саудівська Аравія.

Унаслідок ударів у перший же день було ліквідовано верховного лідера Ірану аятоллу Алі Хаменеї та низку інших високопоставлених чиновників.

Наразі зі слів Трампа відомо, що тривалість операції розрахована приблизно на 4 тижні. Також в одному з інтерв'ю він сказав, що у нього є три кандидати на роль нового глави Ірану.

Сполучені Штати Америки Іран
