Білий дім озвучив основні цілі операції проти Ірану

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт назвала основні цілі, які США переслідують в Ірані в рамках операції "Епічна лють".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост у соцмережі Х

Вона роз'яснила, що стратегічними цілями Вашингтона є:

знищення ракетного арсеналу Ірану і порівняння із землею (ліквідація) всієї ракетної промисловості країни;

знищення військово-морського флоту іранського режиму;

позбавлення "терористичних маріонеток" режиму можливості дестабілізувати регіон або світ і атакувати сили США;

зупинка виготовлення саморобних вибухових пристроїв, які поранили і вбили тисячі людей, включно з американцями;

гарантія того, що Іран ніколи не зможе отримати ядерну зброю.

"Запобігання загрозам з боку цього радикального режиму і його терористичних лідерів... - це чітка і необхідна мета. Знищення терористів вигідне для Америки. 49 високопоставлених лідерів іранського режиму, включно з верховним лідером аятолою Алі Хаменеї, - вже стерті з лиця землі", - пояснила Лівітт.

Вона додала, що в результаті літньої кампанії 2025 року було знищено основні ядерні об'єкти Ірану. Однак режим Тегерана був повністю прихильний до відновлення своєї ядерної програми і відмовився від угоди, незважаючи на місяці перемовин і зусилля переговірників президента Дональда Трампа.

"Простіше кажучи, терористичний іранський режим не хотів говорити "так" світу. Протягом 47 років іранський режим активно і навмисно сприяв убивству американців, скандуючи "смерть Америці" і фінансуючи інших кровожерливих терористів... Попередні американські лідери були занадто слабкими і боягузливими, щоб що-небудь зробити. Тепер президент... Трамп виправляє десятиліття боягузтва і притягує до відповідальності винних у загибелі американців", - наголосила прессекретарка.

Резюмуючи Лівітт додала, що за Трампа жорстокі напади іранського режиму та їхні погрози припиняться.