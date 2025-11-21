Орбан вважає, що публікація плану США наблизить "мирний саміт" у Будапешті

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що публікація мирного плану США запускає важливі процеси, що врешті приведуть до організації "мирного саміту" у Будапешті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Угорщини.

На його думку, план США - "не лише про порятунок життів і щоб більше не спалювати гроші на війну, у якій неможливо перемогти, але й те, щоб Європа лишилася поза війною".

Орбан також вкотре повторив, що потрібно "не допустити вступу Європи у російсько-українську війну".

"Щось починає відбуватися, мирний саміт у Будапешті наближається", - сказав він.

Угорський прем'єр вважає, що після публікації нового мирного плану США "наступні 2-3 тижні будуть ключовими".

Вочевидь, Орбан має на увазі зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, 16 жовтня президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін після телефонної розмови оголосили про намір провести особисту зустріч протягом двох тижнів. Як місце можливого саміту було обрано Будапешт.

Підготовку до переговорів мали координувати держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Однак невдовзі Трамп скасував зустріч.

За даними ЗМІ, причиною стало те, що Росія не змінила своїх максималістських вимог щодо умов завершення війни в Україні. Сам Трамп публічно заявив, що "не збирається витрачати свій час даремно".

Невдовзі США запровадили нові санкції проти найбільших нафтових компаній Росії - "Роснефть" і "Лукойл". Міністерство фінансів США водночас закликало Москву негайно погодитися на припинення вогню.

Трамп заявив, що готовий до нової зустрічі з Путіним, але лише за умови укладення реальної угоди про завершення війни в Україні.

У Кремлі натомість підтвердили, що Путін нібито готовий до переговорів, однак конкретної дати саміту поки не визначено.

Нещодавно Трамп заявив, що є "дуже хороший шанс" на зустріч з російським диктатором у Будапешті.

Водночас він зазначив, що росіяни наразі не хочуть завершувати війну проти України. Це є головною причиною, чому він досі не провів зустріч з Путіним у Будапешті.

Мирний план США

Нагадаємо, американські та російські чиновники розробили план щодо завершення війни в Україні, який складається з 28 пунктів.

Президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану і найближчим часом планує обговорити його з американським лідером Дональдом Трампом.

Як повідомляють ЗМІ, їхні переговори відбудуться наступного тижня.

Західні ЗМІ вже опублікували повний текст мирного плану. США закликають Україну та Росію підписати його найближчим часом.

У Білому домі визнали, що план "непростий" для України, але сказав, що США вважають, що війна має закінчитися, і що якщо цього не станеться, Україна, ймовірно, втратить ще більше територій.

Водночас Європейський Союз розчарований підходом США до вирішення війни в Україні й "дуже поганим мирним планом", який передбачає поступки Києва.

Детальніше про новий мирний план США читайте у матеріалі РБК-Україна.