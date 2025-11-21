Орбан считает, что публикация плана США приблизит "мирный саммит" в Будапеште
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что публикация мирного плана США запускает важные процессы, которые в конце приведут к организации "мирного саммита" в Будапеште.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Венгрии.
Очевидно, Орбан имеет в виду встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Венгерский премьер считает, что после публикации нового мирного плана США "следующие 2-3 недели будут ключевыми".
"Что-то начинает происходить, мирный саммит в Будапеште приближается", - сказал он.
Орбан также в очередной раз повторил, что нужно "не допустить вступления Европы в российско-украинскую войну".
По его мнению, план США - "не только о спасении жизней и чтобы больше не сжигать деньги на войну, в которой невозможно победить, но и то, чтобы Европа осталась вне войны".
Встреча Трампа и Путина
Напомним, 16 октября президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин после телефонного разговора объявили о намерении провести личную встречу в течение двух недель. В качестве места возможного саммита был выбран Будапешт.
Подготовку к переговорам должны были координировать госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Однако вскоре Трамп отменил встречу.
По данным СМИ, причиной стало то, что Россия не изменила своих максималистских требований относительно условий завершения войны в Украине. Сам Трамп публично заявил, что "не собирается тратить свое время зря".
Вскоре США ввели новые санкции против крупнейших нефтяных компаний России - "Роснефть" и "Лукойл". Министерство финансов США одновременно призвало Москву немедленно согласиться на прекращение огня.
Трамп заявил, что готов к новой встрече с Путиным, но только при условии заключения реального соглашения о завершении войны в Украине.
В Кремле в свою очередь подтвердили, что Путин якобы готов к переговорам, однако конкретная дата саммита пока не определена.
Недавно Трамп заявил, что есть "очень хороший шанс" на встречу с российским диктатором в Будапеште.
В то же время он отметил, что россияне пока не хотят завершать войну против Украины. Это является главной причиной, почему он до сих пор не провел встречу с Путиным в Будапеште.
Мирный план США
Напомним, американские и российские чиновники разработали план по завершению войны в Украине, который состоит из 28 пунктов.
Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от США проект плана и в ближайшее время планирует обсудить его с американским лидером Дональдом Трампом.
Как сообщают СМИ, их переговоры состоятся на следующей неделе.
Западные СМИ уже опубликовали полный текст мирного плана. США призывают Украину и Россию подписать его в ближайшее время.
В Белом доме признали, что план "непростой" для Украины, но сказал, что США считают, что война должна закончиться, и что если этого не произойдет, Украина, вероятно, потеряет еще больше территорий.
В то же время Европейский Союз разочарован подходом США к решению войны в Украине и "очень плохим мирным планом", который предусматривает уступки Киева.
Подробнее о новом мирном плане США читайте в материале РБК-Украина.