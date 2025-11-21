ua en ru
Орбан считает, что публикация плана США приблизит "мирный саммит" в Будапеште

Пятница 21 ноября 2025 15:08
Орбан считает, что публикация плана США приблизит "мирный саммит" в Будапеште Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что публикация мирного плана США запускает важные процессы, которые в конце приведут к организации "мирного саммита" в Будапеште.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Венгрии.

Очевидно, Орбан имеет в виду встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Венгерский премьер считает, что после публикации нового мирного плана США "следующие 2-3 недели будут ключевыми".

"Что-то начинает происходить, мирный саммит в Будапеште приближается", - сказал он.

Орбан также в очередной раз повторил, что нужно "не допустить вступления Европы в российско-украинскую войну".

По его мнению, план США - "не только о спасении жизней и чтобы больше не сжигать деньги на войну, в которой невозможно победить, но и то, чтобы Европа осталась вне войны".

Встреча Трампа и Путина

Напомним, 16 октября президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин после телефонного разговора объявили о намерении провести личную встречу в течение двух недель. В качестве места возможного саммита был выбран Будапешт.

Подготовку к переговорам должны были координировать госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Однако вскоре Трамп отменил встречу.

По данным СМИ, причиной стало то, что Россия не изменила своих максималистских требований относительно условий завершения войны в Украине. Сам Трамп публично заявил, что "не собирается тратить свое время зря".

Вскоре США ввели новые санкции против крупнейших нефтяных компаний России - "Роснефть" и "Лукойл". Министерство финансов США одновременно призвало Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

Трамп заявил, что готов к новой встрече с Путиным, но только при условии заключения реального соглашения о завершении войны в Украине.

В Кремле в свою очередь подтвердили, что Путин якобы готов к переговорам, однако конкретная дата саммита пока не определена.

Недавно Трамп заявил, что есть "очень хороший шанс" на встречу с российским диктатором в Будапеште.

В то же время он отметил, что россияне пока не хотят завершать войну против Украины. Это является главной причиной, почему он до сих пор не провел встречу с Путиным в Будапеште.

Мирный план США

Напомним, американские и российские чиновники разработали план по завершению войны в Украине, который состоит из 28 пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский официально получил от США проект плана и в ближайшее время планирует обсудить его с американским лидером Дональдом Трампом.

Как сообщают СМИ, их переговоры состоятся на следующей неделе.

Западные СМИ уже опубликовали полный текст мирного плана. США призывают Украину и Россию подписать его в ближайшее время.

В Белом доме признали, что план "непростой" для Украины, но сказал, что США считают, что война должна закончиться, и что если этого не произойдет, Украина, вероятно, потеряет еще больше территорий.

В то же время Европейский Союз разочарован подходом США к решению войны в Украине и "очень плохим мирным планом", который предусматривает уступки Киева.

Подробнее о новом мирном плане США читайте в материале РБК-Украина.

