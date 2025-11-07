ua en ru
Пт, 07 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп зробив заяву про шанси на зустріч із Путіним в Будапешті

США, П'ятниця 07 листопада 2025 20:17
UA EN RU
Трамп зробив заяву про шанси на зустріч із Путіним в Будапешті Фото: президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Президент США Дональд Трамп заявив, що є "дуже хороший шанс" на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним в Будапешті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дональда Трампа.

Сьогодні, 7 листопада, американський лідер приймає у Вашингтоні з візитом прем'єра Угорщини Віктора Орбана. На питання журналіста, чи є шанс на зустріч із Путіним в Будапешті, Трамп відповів ствердно.

"Шанс завжди є, дуже хороший шанс", - наголосив президент США.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, у жовтні Дональд Трамп і Володимир Путін провели телефонну розмову і оголосили про намір провести особисту зустріч протягом двох тижнів у столиці Угорщини.

Підготовку до переговорів мали координувати держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, проте невдовзі американський лідер скасував зустріч.

Це сталося через небажання РФ змінювати свої максималістські вимоги щодо умов завершення війни в Україні. Трамп публічно повідомив, що "не збирається витрачати свій час даремно".

Після цього, в ніч на 23 жовтня, Трамп запровадив санкції проти двох нафтових гігантів Росії - "Роснефті" і "Лукойла". Міністерство фінансів США закликало Москву негайно погодитися на припинення вогню.

Зазначимо, Трамп заявив, що готовий до нової зустрічі з Путіним, проте лише за умови укладення реальної угоди про завершення війни в Україні. У Кремлі підтвердили, що диктатор нібито не проти переговорів, однак конкретної дати саміту поки не визначено.

РБК-Україна писало, що Україна згодна підтримати саміт Дональда Трампа і Володимира Путіна в Будапешті, але за умови, що вона дасть припинення вогню і закінчення війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Будапешт Віктор Орбан Зустріч Трампа та Путіна
Новини
Від 50-60 тисяч гривень: Шмигаль розкрив деталі нових контрактів в ЗСУ
Від 50-60 тисяч гривень: Шмигаль розкрив деталі нових контрактів в ЗСУ
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України