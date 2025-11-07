Трамп зробив заяву про шанси на зустріч із Путіним в Будапешті

Президент США Дональд Трамп заявив, що є "дуже хороший шанс" на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним в Будапешті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дональда Трампа.

" Шанс завжди є, дуже хороший шанс ", - наголосив президент США.

Сьогодні, 7 листопада, американський лідер приймає у Вашингтоні з візитом прем'єра Угорщини Віктора Орбана. На питання журналіста, чи є шанс на зустріч із Путіним в Будапешті, Трамп відповів ствердно.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, у жовтні Дональд Трамп і Володимир Путін провели телефонну розмову і оголосили про намір провести особисту зустріч протягом двох тижнів у столиці Угорщини.

Підготовку до переговорів мали координувати держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, проте невдовзі американський лідер скасував зустріч.

Це сталося через небажання РФ змінювати свої максималістські вимоги щодо умов завершення війни в Україні. Трамп публічно повідомив, що "не збирається витрачати свій час даремно".

Після цього, в ніч на 23 жовтня, Трамп запровадив санкції проти двох нафтових гігантів Росії - "Роснефті" і "Лукойла". Міністерство фінансів США закликало Москву негайно погодитися на припинення вогню.

Зазначимо, Трамп заявив, що готовий до нової зустрічі з Путіним, проте лише за умови укладення реальної угоди про завершення війни в Україні. У Кремлі підтвердили, що диктатор нібито не проти переговорів, однак конкретної дати саміту поки не визначено.

РБК-Україна писало, що Україна згодна підтримати саміт Дональда Трампа і Володимира Путіна в Будапешті, але за умови, що вона дасть припинення вогню і закінчення війни.