Орбан вважає "помилкою" санкції США проти нафтових компаній Росії

За словами Орбана, він скоро відвідає Вашингтон для обговорення питання санкцій проти російської нафти з президентом США Дональдом Трампом.

"Ми розмірковуємо над тим, як побудувати стійку систему для економіки моєї країни, тому що Угорщина дуже залежить від російської нафти і газу", - зазначив він.

Угорський прем'єр зауважив, що в результаті ціни на енергоносії в його країні "злетять до небес", що спричинить дефіцит запасів.

На питання, чи не пішов Трамп "занадто далеко, зробивши помилку", Орбан відповів ствердно, і додав, шо спробує "знайти вихід, особливо для Угорщини".