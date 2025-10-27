Орбан считает "ошибкой" санкции США против нефтяных компаний России

Венгерский премьер Виктор Орбан считает, что санкции США против нефтедобывающих компаний России с позиции Венгрии были ошибкой.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Виктор Орбан заявил в интервью La Reppubblica.
По словам Орбана, он скоро посетит Вашингтон для обсуждения вопроса санкций против российской нефти с президентом США Дональдом Трампом.
"Мы размышляем над тем, как построить устойчивую систему для экономики моей страны, потому что Венгрия очень зависит от российской нефти и газа", - отметил он.
Венгерский премьер отметил, что в результате цены на энергоносители в его стране "взлетят до небес", что повлечет дефицит запасов.
На вопрос, не пошел ли Трамп "слишком далеко, совершив ошибку", Орбан ответил утвердительно, и добавил, что попытается "найти выход, особенно для Венгрии".
Напомним, недавно американский лидер Дональд Трамп ввел санкции против ключевых российских нефтяных компаний. Таким образом он пытается заставить Москву договориться о прекращении огня в Украине.
После введения санкций фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 5%.
Санкции против энергетических гигантов "Роснефть" и "Лукойл" вызвали беспокойство в нефтяной промышленности Китая.
В частности, в Пекине заявили, что такие ограничения не имеют оснований в международном праве и не были одобрены Советом Безопасности ООН.
Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что новые санкции США "существенно не скажутся на "экономическом самочувствии РФ".
В то же время заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Трампа "врагом России", а решение - актом войны.
В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что через шесть месяцев можно будет увидеть, скажутся ли на России санкции США.