Орбан вважає "помилкою" санкції США проти нафтових компаній Росії
Угорський прем'єр Віктор Орбан вважає, що санкції США проти нафтовидобувних компаній Росії з позиції Угорщини були помилкою.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Віктор Орбан заявив в інтерв'ю La Reppubblica.
За словами Орбана, він скоро відвідає Вашингтон для обговорення питання санкцій проти російської нафти з президентом США Дональдом Трампом.
"Ми розмірковуємо над тим, як побудувати стійку систему для економіки моєї країни, тому що Угорщина дуже залежить від російської нафти і газу", - зазначив він.
Угорський прем'єр зауважив, що в результаті ціни на енергоносії в його країні "злетять до небес", що спричинить дефіцит запасів.
На питання, чи не пішов Трамп "занадто далеко, зробивши помилку", Орбан відповів ствердно, і додав, шо спробує "знайти вихід, особливо для Угорщини".
Санкції США проти РФ
Нагадаємо, нещодавно американський лідер Дональд Трамп запровадив санкції проти ключових російських нафтових компаній. У такий спосіб він намається змусити Москву домовитися про припинення вогню в Україні.
Після запровадження санкцій ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 5%.
Санкції проти енергетичних гігантів "Роснефть" і "Лукойл" викликали занепокоєння у нафтовій промисловості Китаю.
Зокрема, у Пекіні заявили, що такі обмеження не мають підстав у міжнародному праві й не були схвалені Радою Безпеки ООН.
Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що нові санкції США "суттєво не позначаться на "економічному самопочутті РФ".
Водночас заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв назвав Трампа "ворогом Росії", а рішення - актом війни.
У відповідь президент США Дональд Трамп заявив, що через шість місяців можна буде побачити, чи позначаться на Росії санкції США.