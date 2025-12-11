ua en ru
Чи буде енергетичне перемир'я і коли можливе припинення вогню: що каже Зеленський

Київ, Четвер 11 грудня 2025 18:35
Чи буде енергетичне перемир'я і коли можливе припинення вогню: що каже Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

США наразі вважають, що повне припинення вогню між Україною і Росією можливе тільки після підписання рамкової угоди. При цьому окремо енергетичного перемир'я у Вашингтоні не розглядають.

Про це під час зустрічі з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

Повне припинення вогню

"Сполучені Штати Америки після неодноразових переговорів із російською стороною вважають, що повний сізфаєр (перемир'я - ред.) може настати тільки за умови підписання рамкової угоди. На мій погляд, не секрет, що росіяни не підуть на сізфаєр, якщо немає жодної угоди", - сказав президент.

Він також звернув увагу, що позиція України не змінилася - повне припинення вогню є необхідним.

Енергетичне перемир'я

При цьому коментуючи можливість енергетичного перемир'я і перемир'я на воді, Зеленський розповів, що над таким планом працювала Туреччина. Про це заявляв турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

"Він хотів організацію відповідної зустрічі - спочатку на рівні команд, а потім на рівні лідерів. Я сказав йому, що ми готові. Сполучені Штати Америки сьогодні вважають, що ми близькі до угоди, давайте зробимо і буде одразу сізфаєр всюди, а потім почнемо різні інші кроки", - пояснив глава української держави.

Він припустив, що таку позицію США зайняли після того, як росіяни їх попередили, що перемир'я без підписання угоди не буде.

Позиція України щодо перемир'я

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що справедливий мир для України - це завершення війни без попередніх умов і без відмови від територій.

Також генерал зазначав, що спочатку сторони мають встановити повне припинення вогню і тільки потім починати переговори.

Сирський звернув увагу, що будь-який інший формат є неприйнятним для України.

