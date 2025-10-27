Орбан считает "ошибкой" санкции США против нефтяных компаний России

Венгерский премьер Виктор Орбан считает, что санкции США против нефтедобывающих компаний России с позиции Венгрии были ошибкой.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Виктор Орбан заявил в интервью La Reppubblica .

По словам Орбана, он скоро посетит Вашингтон для обсуждения вопроса санкций против российской нефти с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы размышляем над тем, как построить устойчивую систему для экономики моей страны, потому что Венгрия очень зависит от российской нефти и газа", - отметил он.

Венгерский премьер отметил, что в результате цены на энергоносители в его стране "взлетят до небес", что повлечет дефицит запасов.

На вопрос, не пошел ли Трамп "слишком далеко, совершив ошибку", Орбан ответил утвердительно, и добавил, что попытается "найти выход, особенно для Венгрии".