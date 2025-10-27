Орбан считает "ошибкой" санкции США против нефтяных компаний России
Венгерский премьер Виктор Орбан считает, что санкции США против нефтедобывающих компаний России с позиции Венгрии были ошибкой.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Виктор Орбан заявил в интервью La Reppubblica.
По словам Орбана, он скоро посетит Вашингтон для обсуждения вопроса санкций против российской нефти с президентом США Дональдом Трампом.
"Мы размышляем над тем, как построить устойчивую систему для экономики моей страны, потому что Венгрия очень зависит от российской нефти и газа", - отметил он.
Венгерский премьер отметил, что в результате цены на энергоносители в его стране "взлетят до небес", что повлечет дефицит запасов.
На вопрос, не пошел ли Трамп "слишком далеко, совершив ошибку", Орбан ответил утвердительно, и добавил, что попытается "найти выход, особенно для Венгрии".
Санкции США против РФ
Напомним, недавно американский лидер Дональд Трамп ввел санкции против ключевых российских нефтяных компаний. Таким образом он пытается заставить Москву договориться о прекращении огня в Украине.
После введения санкций фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 5%.
Санкции против энергетических гигантов "Роснефть" и "Лукойл" вызвали беспокойство в нефтяной промышленности Китая.
В частности, в Пекине заявили, что такие ограничения не имеют оснований в международном праве и не были одобрены Советом Безопасности ООН.
Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что новые санкции США "существенно не скажутся на "экономическом самочувствии РФ".
В то же время заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Трампа "врагом России", а решение - актом войны.
В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что через шесть месяцев можно будет увидеть, скажутся ли на России санкции США.