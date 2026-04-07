Орбан і Трамп - головні миротворці? Венс зробив гучну заяву про Україну

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що найбільший внесок у зусилля з припинення війни між Росією та Україною зробили Дональд Трамп та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Що сказав Венс

Під час офіційного візиту до Будапешта та зустрічі з Віктором Орбаном Венс наголосив, що війни можна було б уникнути за іншого керівництва США, однак головним інструментом залишається дипломатія.

"Ця війна ніколи б не почалася, якби чотири роки тому президентом був Дональд Трамп. Але тепер, коли вона вже почалася, двома лідерами, які зробили найбільше для того, щоб покласти край цьому руйнівному конфлікту, стали Дональд Трамп і Віктор Орбан", - заявив віцепрезидент.

За словами Венса, ефективність обох політиків зумовлена їхнім прагненням зрозуміти інтереси обох сторін - як української, так і російської. Він додав, що вони досягли цього завдяки дипломатичним зусиллям та постійному діалогу.

Венс також зазначив, що США продовжуватимуть брати участь у мирному процесі.