Венс в Угорщині заговорив мовою Орбана: Україна "втручається", а Брюссель - "руйнує"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час свого візиту до Угорщини відзначився низкою скандальних заяв про Україну та Євросоюз. Він відкрито підтримав Віктора Орбана на майбутніх виборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію Орбана і Венса.

Звинувачення на адресу України

На думку Венса, в української розвідки нібито є сили, які "намагаються вплинути на результат виборів у США і в Угорщині".

"Це їхня звичайна практика. Це частина ціни, яку доводиться платити за роботу з деякими елементами їхньої системи", - стверджує віцепрезидент, фактично повторюючи угорську пропаганду.

Також він додав, що в українській системі нібито були люди, які буквально за кілька тижнів до президентських виборів у США у 2024 році "вели агітацію на підтримку демократів".

Брюссель - "ворог"

Окремо Венс пройшовся по Євросоюзу, захищаючи політику Орбана. Він заявив, що "бюрократи в Брюсселі" намагаються зруйнувати Угорщину просто через особисту ненависть до її лідера.

"Бюрократи в Брюсселі намагалися зруйнувати економіку Угорщини, вони намагалися зробити Угорщину менш енергонезалежною, вони намагалися підвищити витрати для угорських споживачів", - сказав він.

Віцепрезидент також звинуватив Євросоюз у втручанні у внутрішню політику Угорщини.

Дуо "миротворців"

Окремо Венс прирівняв Орбана до президента США Дональда Трампа, заявивши, що двоє лідерів "зробили найбільше для припинення війни в Україні".

За словами віце-президента, він вважає, що Орбан переможе на майбутніх виборах.

Також, на його думку, ті люди, які звинувачують Орбана в проросійській позиції, нібито самі спочатку створили енергетично слабку економіку в Європі. І це призвело до того, що "Україна стала слабкою, а Росія - сильною".