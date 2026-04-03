ua en ru
Пт, 03 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп рятує Орбана перед виборами: чому Венс терміново летить до Будапешта

14:30 03.04.2026 Пт
2 хв
Трамп хоче залишити Орбана при владі
aimg Олена Чупровська
Трамп рятує Орбана перед виборами: чому Венс терміново летить до Будапешта Фото: президент США Дональд Трамп та прем'єр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп кидає всі сили, щоб прем'єр Угорщини Віктор Орбан залишився при владі. У вівторок до Будапешта летить віцепрезидент США Джей Ді Венс - за два тижні до угорських парламентських виборів.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico, про поїздку Венса розповів речник угорського уряду Золтан Ковач.

Читайте також: Трамп знову "підняв" ціни на нафту: експерти розповіли, що чекати у майбутньому

Орбан програє в опитуваннях

Віктор Орбан перебуває під серйозним тиском. Опозиційний кандидат Петер Мадяр стрімко набирає підтримку.

Вибори заплановані на 12 квітня. Орбан керує країною вже 16 років.

Венс приїде на два дні

Візит триватиме 6-7 квітня. Програма включає переговори з Орбаном і публічний виступ Венса.

Ковач назвав поїздку "святкуванням міцного союзу між Угорщиною і США".

Схожа схема вже була

Адміністрація Трампа вже застосовувала такий підхід. Минулого року міністр фінансів Скотт Бессент приїжджав до Аргентини перед проміжними виборами - підтримати президента Хав'єра Мілеї.

Зараз - схожа ситуація, але вже в Угорщині.

Позиція США щодо Орбана

За 15 місяців другого президентства Трампа американські чиновники неодноразово давали зрозуміти: Орбан - зразок для Європи.

У лютому держсекретар Марко Рубіо оголосив "золотий вік" у відносинах між двома країнами. Сам Венс ще рік тому в Мюнхені відкрито критикував європейських лідерів за те, що ті, на його думку, ігнорують волю своїх народів.

Опозиція: за підтримкою стоїть ціна

Мадяр застеріг, що візит Венса може бути не просто дружнім жестом.

"Як східна, так і західна допомога має свою ціну", - заявив він, натякаючи на можливі військові домовленості між Вашингтоном і Будапештом.

Нагадаємо, ще 25 березня Трамп особисто закликав угорців голосувати за Орбана у своєму дописі в Truth Social.

Він назвав угорського прем'єра "справжнім бійцем і переможцем" та заявив, що підтримує його "до кінця".

А посол США при ЄС Ендрю Паздер тим часом відмовився коментувати блокування Орбаном кредиту для України на 90 мільярдів євро.

"Це внутрішня проблема ЄС, а не проблема Сполучених Штатів", - заявив він, додавши, що Вашингтон поділяє з Будапештом погляди щодо міграції.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дональд Трамп Віктор Орбан Угорщина Сполучені Штати Америки
Новини
РФ атакує Україну з вечора і на ранок: які міста під вогнем та що відомо про наслідки
Аналітика
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої