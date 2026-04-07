Угорський екс-бандит розповів резонансні деталі "темних справ" Орбана у 1990-х роках

У 1990-х роках нинішній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан був пов'язаний з кримінальним світом Будапешту, який фінансував його кампанію.

Екс-бандит Ласло Ковач у 1990-х роках працював на лідера найвпливовішої організованої злочинної групи в Будапешті Ігоря Короля, яка підпорядковувалася головному босові кримінального світу Семену Могилевичу.

За словами Ковача, він передавав великих сум готівки, які Могилевич регулярно надсилав голові поліції Шандору Пінтеру для закриття кримінальних справ.

Крім того, він розповів, що у 1997 році Могилевич передавав ще більші суми для фінансування кампанії Віктора Орбана (який після приходу до влади призначив Пінтера міністром внутрішніх справ).

Мільйон для Орбана

Екс-бандит зазначив, що пачки грошей зазвичай не були великими, але у 1997 році суми сягали півмільйона, а одного разу йому передали сумку з мільйоном доларів.

"Усі ці великі суми призначалися "Вітьку" - так Могилевич називав Орбана. Орбан і Пінтер уже тоді були близькими, що ні для кого не було секретом. При цьому ні той, ні інший в офісі Могилевича не з’являлися, у всякому разі, я їх там ніколи не бачив", - згадує Ковач.

Прихід Орбана до влади

Він повідомив, що у 1998 році були заплановані парламентські вибори, і Могилевич розраховував на те, що прихід Орбана дасть йому повну свободу дій. Спочатку так і було - Орбан після перемоги одразу призначив Пінтера міністром внутрішніх справ, але потім все змінилося.

"Коли Орбан обирався як опозиціонер, усі ці вибухи та вбивства, що обурювали суспільство, допомагали його рейтингу, але, коли він прийшов до влади, його колишні друзі та спонсори стали йому на заваді, і він за допомогою того самого Пінтера швидко від них позбувся, засунувши їх усіх за ґрати", - розповів Ковач.

Він додав, що навіть самому Могилевичу довелося виїхати з Угорщини до Росії. На питання про те, чи може російська влада використати компромат Могилевича на Орбана, Ковач відповів, що достовірно йому про це невідомо, але такий розвиток подій цілком можливий.