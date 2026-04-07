ua en ru
Вт, 07 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Орбан заявив про готовність стати для Путіна "мишею", яка допомагає "леву"

12:45 07.04.2026 Вт
2 хв
Угорський прем'єр готовий допомагати Путіну
aimg Костянтин Широкун
Фото: Володимир Путін та Віктор Орбан (Getty Images)

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував російському диктатору Володимиру Путіну усю необхідну допомогу, щоб "врегулювати" війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: "Кріт" у лавах ЗСУ готував вбивство генерала Білецького

"Вчора наша дружба піднялася на такий високий рівень, що я можу допомогти будь-чим. У будь-якому питанні, де я можу допомогти, я до ваших послуг", - , – сказав Орбан Путіну згідно зі стенограмою, з якою ознайомилося Bloomberg.

Щоб підкреслити цю думку, Орбан згадав дитячу байку, яка розповідає про мишу, що звільняє лева з пастки.

Коротка розмова між Орбаном та Путіним, яка відбулася 17 жовтня та зміст якої повідомляється вперше, надає додаткові докази того, що допомога Росії країні ЄС – це політика, яка виходить з самої верхівки влади.

Обидва політики значну частину дискусії провели, ділячись своєю вдячністю один одному, а також Дональду Трампу.

У розмові Орбан також охарактеризував дружбу з Путіним як таку, що зміцнилася з моменту її початку в рідному місті російського лідера, Санкт-Петербурзі, у 2009 році.

"Чим більше друзів ми заводимо, тим більше у нас можливостей протистояти нашим супротивникам", – угорський прем'єр.

Путін також нібито був захоплений "незалежною та гнучкою" позицією Угорщини щодо його війни проти України.

Путін підтримує Орбана?

Раніше повідомлялось, що Росія таємно запустила дезінформаційну кампанію в Угорщині, щоб перед виборами 12 квітня зміцнити позиції Віктора Орбана.

Кампанія має дві цілі: підняти рейтинг Орбана та знищити репутацію його суперника - Петера Мадяра, лідера партії "Тиса", яка випереджає "Фідес" в опитуваннях. Орбана зображують "сильним лідером із глобальними друзями", а Мадяра - "брюссельською маріонеткою без зовнішньої підтримки".

Також повідомлялось, що Володимир Путін доручив політтехнологам та військовій розвідці втрутитися у вибори в Угорщині, щоб забезпечити перемогу чинного прем’єр-міністра Віктор Орбан та його партії.

Більше по темі:
Володимир Путін Угорщина Віктор Орбан
Новини
Статус "оперативний резерв" у "Резерв+": МОУ роз'яснило, кого це стосується і що означає
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла