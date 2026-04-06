Орбан може інсценувати вибух на газопроводі, щоб зірвати вибори в Угорщині, - експерт

Угорський експерт з питань Росії Андраш Рац прогнозує, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може організувати фальшиву диверсію на газопроводі в Сербії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ukrinform .

Прогноз експерта

Андраш Рац заявив, що три дні тому описав гіпотетичний сценарій втручання Росії у вибори в Угорщині в координації з режимом Орбана. За його словами, для відтермінування голосування Орбану потрібна "велика і стратегічна" подія.

"Я прогнозую, що російська розвідка запропонує диверсію проти енергетичної інфраструктури, достатньо масштабну, щоб дати правлячій партії необхідний імпульс. Атаку буде здійснено проти угорських стратегічних інтересів, але за межами Угорщини – на газопроводі “Турецький потік” на території Сербії", – пояснив експерт.

Він додав, що Орбан може розраховувати на співпрацю з боку президента Сербії Александара Вучича, оскільки Сербія є дружньою до Угорщини країною.

Заява Орбана

У четвер Орбан повідомив, що провів розмову з президентом Сербії Александаром Вучичем. За його словами, сербська влада виявила потужний вибуховий пристрій разом із обладнанням для його детонації на критичній газовій інфраструктурі, яка з’єднує Сербію та Угорщину. Розслідування триває. Орбан додав, що скликав на цей день надзвичайну Раду оборони.

Можливі наслідки

Експерт не виключає, що найближчим часом Угорщина або Сербія прямо звинуватять Україну у спробі знищити об’єкт критичної енергетичної інфраструктури.

Орбан може піти далі й оголосити надзвичайний стан у країні, що дозволить йому відкласти вибори, на яких його партія Fidesz, за даними опитувань, може програти.

"Юридично вони можуть це зробити згідно з угорською конституцією", – зазначив Рац.

За його словами, атака на енергетичну інфраструктуру за тиждень до виборів "служить інтересам виключно Віктора Орбана".