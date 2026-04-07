Орбан и Трамп - главные миротворцы? Вэнс сделал громкое заявление об Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что наибольший вклад в усилия по прекращению войны между Россией и Украиной сделали Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Что сказал Вэнс
Во время официального визита в Будапешт и встречи с Виктором Орбаном Вэнс отметил, что войны можно было бы избежать при другом руководстве США, однако главным инструментом остается дипломатия.
"Эта война никогда бы не началась, если бы четыре года назад президентом был Дональд Трамп. Но теперь, когда она уже началась, двумя лидерами, которые сделали больше всего для того, чтобы положить конец этому разрушительному конфликту, стали Дональд Трамп и Виктор Орбан", - заявил вице-президент.
По словам Венса, эффективность обоих политиков обусловлена их стремлением понять интересы обеих сторон - как украинской, так и российской. Он добавил, что они достигли этого благодаря дипломатическим усилиям и постоянному диалогу.
Вэнс также отметил, что США будут продолжать участвовать в мирном процессе.
Напомним, визит Джей Ди Венса в Будапешт состоялся накануне парламентских выборов в Венгрии 12 апреля. По данным СМИ, администрация Трампа хочет поддержать Виктора Орбана, который по результатам опросов может проиграть оппозиции.
Ранее Орбан заявлял о готовности стать для Путина "мышью", которая помогает "льву", и предлагал российскому диктатору помощь в "урегулировании" войны.
Эксперты также предполагают, что Орбан может инсценировать взрыв на газопроводе в Сербии, чтобы обвинить Украину и ввести чрезвычайное положение перед выборами.
Параллельно в Венгрии вспыхнул скандал: бывший бандит рассказал, что в 1990-х годах криминальные круги финансировали кампанию Орбана.