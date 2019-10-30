Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины по футболу

Фото: Кубок Украины (ffu.ua)

Стали известны восемь участников следующей стадии

Состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины-2019/20, по итогам которых определились все восемь участников четвертьфинальной стадии розыгрыша за трофей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков, опубликованные на сайте УАФ.

Последним клубом, который обеспечил себе путевку в следующий этап турнира, стало киевское "Динамо".

Результаты других матчей 1/8 финала Кубка Украины:

"Мариуполь" - "Олимпик" 1:0

"Минай" - "Львов" 2:0

"Николаев" - "Десна" 2:4

"Ингулец" - "Днепр-1" 2:1

"Колос" - "Ворскла" 0:1

"Альянс" - "Горняк-Спорт" 5:3

"Александрия" - "Заря" 1:1 (6:5)

Таким образом Премьер-лигу в турнире представят 5 клубов. Также продолжат борьбу в кубке представители первой лиги - "Минай" и "Ингулец". Из второй лиги в 1/4 финала пробился только "Альянс".

Четвертьфиналы пройдут 4 марта, полуфиналы - 22 апреля. Финал Кубка Украины состоится 13 мая.

В прошлом розыгрыше "Динамо" и "Шахтер" встретились на стадии четвертьфинала. В результате донецкий клуб в серии пенальти выбил "бело-синих" и выиграл четвертый подряд Кубок Украины, разгромив в финале перволиговый "Ингулец" (4:0).

"Шахтер" является рекордсменом по числу побед в турнире - 13 раз. На счету "Динамо" - 11.