ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины по футболу

Новости » Спорт     30.10.2019 - 22:45
Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины по футболу
Фото: Кубок Украины (ffu.ua)

Стали известны восемь участников следующей стадии

Состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины-2019/20, по итогам которых определились все восемь участников четвертьфинальной стадии розыгрыша за трофей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков, опубликованные на сайте УАФ.

Последним клубом, который обеспечил себе путевку в следующий этап турнира, стало киевское "Динамо".

Результаты других матчей 1/8 финала Кубка Украины:

"Мариуполь" - "Олимпик" 1:0
"Минай" - "Львов" 2:0
"Николаев" - "Десна" 2:4
"Ингулец" - "Днепр-1" 2:1
"Колос" - "Ворскла" 0:1
"Альянс" - "Горняк-Спорт" 5:3
"Александрия" - "Заря" 1:1 (6:5)

Таким образом Премьер-лигу в турнире представят 5 клубов. Также продолжат борьбу в кубке представители первой лиги - "Минай" и "Ингулец". Из второй лиги в 1/4 финала пробился только "Альянс".

Четвертьфиналы пройдут 4 марта, полуфиналы - 22 апреля. Финал Кубка Украины состоится 13 мая.

В прошлом розыгрыше "Динамо" и "Шахтер" встретились на стадии четвертьфинала. В результате донецкий клуб в серии пенальти выбил "бело-синих" и выиграл четвертый подряд Кубок Украины, разгромив в финале перволиговый "Ингулец" (4:0).

"Шахтер" является рекордсменом по числу побед в турнире - 13 раз. На счету "Динамо" - 11.

"Динамо" поделило очки с "Копенгагеном" в матче Лиги Европы "Шахтер" спасся от поражения в матче Лиги чемпионов с загребским "Динамо"
Новости Украины ДинамоШахтерКубок Украинырезультаты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь