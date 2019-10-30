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Визначилися усі чвертьфіналісти Кубка України з футболу

Новини » Спорт     30.10.2019 - 22:45
Визначилися усі чвертьфіналісти Кубка України з футболу
Фото: Кубок України (ffu.ua)

Стали відомі вісім учасників наступної стадії

Відбулися матчі 1/8 фіналу Кубку України-2019/20, за підсумками яких визначились усі вісім учасників чвертьфінальної стадії розіграшу за трофей. Про це повідомляє РБК-України з посиланням на результати поєдинків, опубліковані на сайті УАФ.

Останнім клубом, що забезпечив собі путівку у наступний етап турніру, стало київське "Динамо".

Результати інших матчів 1/8 фіналу Кубка України:

"Маріуполь" - "Олімпік" 1:0
"Минай" - "Львів" 2:0
"Миколаїв" - "Десна" 2:4
"Інгулець" - "Дніпро-1" 2:1
"Колос" - "Ворскла" 0:1
"Альянс" - "Гірник-Спорт" 5:3
"Олександрія" - "Зоря" 1:1 (6:5)

Таким чином Прем'єр-лігу в турнірі представлять 5 клубів. Також продовжать боротьбу в кубку представники першої ліги - "Минай" і "Інгулець". З другої ліги в 1/4 фіналу пробився лише "Альянс".

Чвертьфінали пройдуть 4 березня, півфінали - 22 квітня. Фінал Кубка України відбудеться 13 травня.

Минулого розіграшу "Динамо" і "Шахтар" зустрілися на стадії чвертьфіналу. У підсумку донецький клуб у серії пенальті вибив "біло-синіх" і виграв четвертий поспіль Кубок України, розгромивши у фіналі першоліговий "Інгулець" (4:0).

"Шахтар" є рекордсменом за кількістю перемог в турнірі - 13 разів, на рахунку "Динамо" - 11.

"Динамо" поділило очки з "Копенгагеном" у матчі Ліги Європи "Шахтар" врятувався від поразки у матчі Ліги чемпіонів з загребським "Динамо"
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