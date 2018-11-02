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"Динамо" и "Шахтер" встретятся на стадии 1/4 финала Кубка Украины

Новости » Спорт    02.11.2018 - 13:15

По результатам жеребьевки определились пары турнира

В Доме футбола прошла жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины сезона 2018/2019. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Украины (ФФУ).

Уже на этой стадии сойдутся лидеры украинского футбола - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Всего в четвертьфинал пробились шесть представителей УПЛ и два из Первой лиги.

Полные результаты жеребьевки:

"Ингулец" - "Карпаты"
"Ворскла" - "Днепр-1"
"Шахтер" - "Динамо"
"Львов" - "Заря"

Базовая дата проведения матчей - 3 апреля 2019 года. Финал Кубка состоится в Запорожье, 15 мая. Действующим обладателем трофея является "Шахтер".

Два полузащитника "Шахтера" не сыграют против "Олимпика" в Кубке Украины "Минай" накануне матча с "Динамо" потерял двух игроков
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