"Динамо" и "Шахтер" встретятся на стадии 1/4 финала Кубка Украины

По результатам жеребьевки определились пары турнира

В Доме футбола прошла жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины сезона 2018/2019. Об этом сообщается на сайте Федерации футбола Украины (ФФУ).

Уже на этой стадии сойдутся лидеры украинского футбола - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Всего в четвертьфинал пробились шесть представителей УПЛ и два из Первой лиги.

Полные результаты жеребьевки:

"Ингулец" - "Карпаты"

"Ворскла" - "Днепр-1"

"Шахтер" - "Динамо"

"Львов" - "Заря"

Базовая дата проведения матчей - 3 апреля 2019 года. Финал Кубка состоится в Запорожье, 15 мая. Действующим обладателем трофея является "Шахтер".