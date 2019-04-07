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"Шахтер" в серии пенальти выбил "Динамо" из Кубка Украины

Новости » Спорт    07.04.2019 - 20:02
"Шахтер" в серии пенальти выбил "Динамо" из Кубка Украины
Фото: "Шахтер" - "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

"Горняки" вышли в полуфинал турнира

Последними путевку в полуфинал Кубка Украины разыгрывали донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Встреча прошла в Харькове на ОСК "Металлист" и завершилась победой оранжево-черных в серии послематчевых пенальти.

Первыми счет в матче открыли киевляне: не давая пробить Вербичу, Болбат вынес мяч из штрафной, Гармаш первым касанием подработал, а вторым пробил под ближнюю штангу. "Шахтер" ответил на 57 минуте, когда Тайсон подкараулил ошибку Кадара, выкатил мяч в центр штрафной, откуда Мораес без проблем пробил Бойко - 1:1. 

Дополнительное время соперники провели осмотрительно и без риска. В итоге все решилось в серии пенальти, где героем стал Андрей Пятов: он отразил попытки Миколенко и Шепелева, а победным стал удар Виктора Коваленко.

4:3 - "Шахтер" выигрывает у "Динамо" в серии пенальти и выходит в полуфинал Кубка Украины. Ранее в полуфинал Кубка Украины вышли "Ингулец", "Заря", и "Днепр-1".

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