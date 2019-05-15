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"Шахтер" выиграл четвертый Кубок Украины подряд

Новости » Спорт    15.05.2019 - 23:14
"Шахтер" выиграл четвертый Кубок Украины подряд
Фото: обладатели Кубка Украины сезона-2018/19 (twitter.com/FCShakhtar)

Чуда для перволигового "Ингульца" не произошло

"Шахтер" обыграл "Ингулец", являющийся представителем Первой лиги, в финале Кубка Украины сезона 2018/19. Матч на "Славутич-Арене" в Запорожье завершился со счетом 4:0.

Вингер донецкого клуба Тете забил свои дебютные голы в составе команды. Он отметился на 28 минуте, а через 11 минут удвоил преимущество. Также голами в составе "оранжево-черных" отметились Жуниор Мораес (45+1) и Манор Соломон (64). 

"Шахтер" в 13 раз в своей истории завоевал Кубок Украины. Кроме того, "горняки" победили в финале уже четвертый раз подряд (2016, 2017, 2018, 2019).

Отметим, уже в эти выходные "Шахтер" может завоевать еще один титул, досрочно став чемпионом Украины. В воскресенье, 19 мая, в матче 29 тура украинской Премьер-лиги все на той же "Славутич-Арене" в Запорожье "горняки" сыграют с луганской "Зарей".

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