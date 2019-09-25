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Состоялись матчи третьего этапа Кубка Украины

Новости » Спорт    25.09.2019 - 22:29
Состоялись матчи третьего этапа Кубка Украины
Фото: Кубок Украины (ffu.ua)

Один поединок этого раунда состоится позже

Сегодня, 25 сентября, прошли матчи третьего предварительного раунда Кубка Украины. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Результаты матчей 1/16 финала Кубка Украины:

"Кремень" (Кременчуг) - "Олимпик" (Донецк) - 2:3
"Николаев" - "Черноморец" (Одесса) - 1:0
"Диназ" (Вышгород, Киевская область) - "Александрия" - 0:1 (в дополнительное время)
"Буковина" (Черновцы) - "Львов" - 0:2
"Минай-Закарпатье" (Ужгород) - "Волынь" (Луцк) - 1:0
"Агробизнес" (Волочиск, Хмельницкая область) - "Днепр-1" - 1:3
"Ингулец" (Петрово, Кировоградская область) - "Карпаты" (Львов) - 0:0 (по пенальти - 7:6)
"Альянс" (Долина, Сумская область) - "Балканы" (Заря, Одесская область) - 1:0
"Оболонь-Бровар" (Киев) - "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни, Полтавская область) - 0:2 (в дополнительное время)

Матч "Рух" (Львов) - "Мариуполь" состоится 2 октября

Победители выйдут 1/8 финала, где к ним присоединятся команды, занимающие от первого к шестому места УПЛ. Матчи этой стадии пройдут 30 октября.

Напомним, ранее УАФ опубликовала структуру проведения Кубка Украины сезона 2019-2020 годов и назначила дату финала.

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