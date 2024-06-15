Оперативний план НАТО, 50 млрд доларів від G7 та ультиматум Путіна: новини за 14 червня

НАТО 14 червня схвалило "оперативний план розширення підтримки України", а країни G7 до кінця року нададуть кредит на 50 млрд доларів. Тим часом російський диктатор Володимир Путін назвав умови, за яких нібито готовий на мирні переговори.

Війна Росії проти України: останні новини

НАТО схвалило оперативний план розширення підтримки України

Міністри оборони країн НАТО схвалили "оперативний план розширення підтримки України". Він містить в собі більшу роль Альянсу в постачанні зброї та навчанні українських військових.

"Ми досягли значного прогресу на обох фронтах. Щодо України ми узгодили план, який визначає, як НАТО очолить координацію безпекової допомоги і тренувань. Це дозволить лідерам НАТО розпочати цю роботу на Вашингтонському саміті в липні, поставивши нашу підтримку України на міцніший фундамент на роки вперед", - розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, до виконання плану буде залучено близько 700 військових з країн НАТО і партнерів. НАТО здійснюватиме нагляд за підготовкою українських збройних сил на тренувальних базах в країнах Альянсу, надаватиме підтримку Україні та координуватиме безоплатну передачу обладнання, а також сприятиме довгостроковому розвитку українських збройних сил.

"Ці зусилля не є стороною конфлікту, але вони посилять нашу підтримку України у відстоюванні її права на самооборону", - зазначив Столтенберг.

G7 за підсумками саміту вирішила передати Україні 50 млрд доларів до кінця року

Країни "Великої сімки" (G7) до кінця року нададуть Україні кредит на 50 млрд доларів. Його погасять за рахунок прибутку від російських активів.

Лідери країн G7 зазначили, що, як і раніше, хочуть розвіяти думку про те, що час на боці Росії й вона зможе викликати економічний крах України.

"З метою підтримки поточних та майбутніх потреб України у зв'язку з тривалою обороною проти Росії, G7 запустить прискорені надзвичайні кредити (ERA) для України, щоб надати додаткове фінансування у розмірі приблизно 50 млрд доларів США до кінця року", - уточнюється в комюніке.

У документі уточнюється, що кредит погасять за рахунок майбутніх прибутку від заморожених російських активів у країнах Заходу.

Лідери G7 також підтвердили, що російські активи в їхніх країнах залишаться замороженими доти, доки Росія не припинить свою агресію і не відшкодує завданих Україні збитків (до цього ЄС мав продовжувати заморозку активів окремим рішенням щорічно).

"Ми маємо намір розподіляти це фінансування через різні канали, які спрямовують кошти на військові, бюджетні та реконструкційні потреби України - у рамках наших відповідних правових систем та адміністративних вимог", - наголошується у комюніке.

Євросоюз розпочне вступні переговори з Україною у червні

Посли Євросоюзу схвалили переговорну рамку щодо вступу України до блоку. Переговори розпочнуться вже 25 червня.

Головування Бельгії в ЄС підтвердило, що посли країн-членів підтримали рамки переговорів щодо вступу України та Молдови до блоку.

"Бельгійське головування скличе перші міжурядові конференції 25 червня", - йдеться у повідомленні.

Такі конференції означають фактичний старт вступних переговорів.

Путін хоче чотири області України

Російський диктатор Володимир Путін напередодні Глобального миру у Швейцарії назвав умови, за яких нібито готовий на мирні переговори з Україною.

Він вимагає, щоб українські війська відійшли з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Окрім того, Україні потрібно відмовитись від вступу до НАТО. І лише тоді Росія нібито буде готова розпочати діалог з Україною про закінчення війни.

На заяву російського диктатора відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Ці повідомлення є ультиматумами, вони нічим не відрізняються від інших ультиматумів, які він висував раніше. Це нова хвиля цього нацизму, російського нацизму. Він хоче, щоб ми не лише відмовилися від частини наших тимчасово окупованих територій, а й від неокупованих", - наголосив президент.

Без Китаю, але з Саудівською Аравією: оголошено учасників саміту миру в Швейцарії

Вже цими вихідними у Швейцарії пройде глобальний саміт миру, основою якого буде українська формула з 10 пунктів. Саміт відвідають представники близько 100 країн та організацій.

Всього у саміті візьмуть участь 92 країни. На найвищому рівні, президентів або прем’єр-міністрів, буде представлено 57 країн. На міністерському рівні, в основному очільників МЗС, буде представлено 29 держав.

Інші країни направлять послів: Індія, Індонезія, Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати, Південна Африка, Філіппіни, а також Бразилія.

Згідно зі списком політичних гостей саміту, Китай все ж не буде представлений на ньому. Ймовірно, це пов'язано з тим, що Китай має свій погляд на те, як можна досягти завершення війни.

Водночас список свідчить про те, що саміт все ж відвідає представник Саудівської Аравії, попри те, що раніше країна не планувала цього. Однак нещодавно Аравію відвідав президент Володимир Зеленський, можливо, саме це вплинуло на те, що саміт миру відвідає міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд.

Ще одним цікавим нюансом є представник Індії - країну буде представляти посол Індії у Росії Вінай Кумар. Варто зауважити, що від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України Індія заявила про нібито нейтральну позицію щодо війни.

Німеччина виділила новий пакет допомоги Україні

Німеччина виділила для України новий пакет військової допомоги.

Він включає:

10 танків Leopard 1A1 і боєприпаси до них;

20 гусеничних машин піхоти Marder і боєприпаси;

зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії IRIS-T SLM;

зенітно-ракетний комплекс малого радіуса IRIS-T SLS;

три реактивні артилерійські системи HIMARS;

два мостоукладачі BEAVER

дві броньовані інженерні машини Dachs;

броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2;

4 машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами;

16 паливозаправників.

Також Німеччина у новому пакеті допомоги передасть боєприпаси, стрілецьку зброю та 4 млн набоїв, засоби для розмінування та знешкодження снарядів, човни, три системи AMPS для захисту гелікоптерів, а також IT-обладнання.

Данія першою з країн НАТО інвестуватиме у виробництво зброї в Україні

Данія інвестуватиме у виробництво української зброї. Це перша країна НАТО, яка зробить інвестиції.

У рамках 23 засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністр оборони України Рустем Умєров провів зустрічі з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном та міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен.

Данія та Україна підписали меморандум щодо закупівлі озброєння та техніки в українських виробників.

Також Нідерланди погодили наміри щодо співпраці між Україною та Нідерландами для підтримки українського оборонно-промислового комплексу.

"Укренерго" анонсувало жорсткі обмеження світла на 15 червня: у які години

Графіки відключення світла сьогодні будуть застосовувати майже весь день. Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень по всій Україні з 08:00 до 23:00.

"3 16:00 до 22:00 - обмеження споживання будуть діяти для більшої кількості споживачів", - наголосили в "Укренерго".

Причина відключень - знижена робота СЕС через хмарність в областях, також в ремонт вийшов черговий атомний блок