РФ атакує на Покровському напрямку, там в полон здалися росіяни, - Генштаб

Сьогодні Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу. Станом на 22:00 відбулося 81 бойове зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, сьогодні Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, три засоби ППО, три артилерійських засоби, два склади боєприпасів та ще один важливий об’єкт противника.

Також протягом доби противник завдавав по території України шість ракетних ударів із застосуванням 17 ракет. Крім того, зафіксовано 38 авіаударів із використанням 57 КАБів. Задіяв 490 дронів-камікадзе. Разом з тим, ворог здійснив понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів зброї.

Росія намагається використати перевагу в живій силі, техніці та підтримку з повітря. Не зважаючи на інтенсивний ворожий натиск, українські воїни ворогу жорстку та ефективну відсіч.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку російські окупанти три рази за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та Тихого. Усі ворожі атаки відбито.

На Куп’янському напрямку відбулося десять бойових зіткнень з окупантами. Ворог намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Петропавлівка, Синьківка та Піщане. Неподалік Синьківки всі штурми ворога відбито, у районах Петропавлівки і Піщаного ще тривають бої.

На Лиманському напрямку за день російські війська дев’ять разів атакували наші позиції в районах Греківки, Тернів і Невського. Ситуація контрольована – чотири боєзіткнення завершились, а п’ять – ще продовжуються.

На Краматорському напрямку активність противника в районі Андріївки успіху не мала.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Там впродовж дня агресор здійснив 29 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Новоолександрівки, Сокола і Новопокровського.

Загалом, 17 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще 12 боєзіткнень – тривають. Ситуація складна, проте контрольована Силами оборони, воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території.

За наявною на цей час інформацією, сьогодні втрати агресора на даному напрямку склали 263 особи вбитими та пораненими. До того ж, декілька окупантів здалися в полон. Знищено один танк, три артилерійських системи, вісім автомобілів та п’ять бойових броньованих машин. Окрім того, два автомобіля, п’ять ББМ, два танки і три ворожих гармати було пошкоджено.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 20 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка. Підрозділи Сил оборони відбили 16 атак противника, чотири - ще тривають.

На інших напрямках без особливих змін - ворог успіху не мав, втрат наших територій та позицій не допущено.

Нагадаємо, до цього у Генштабі повідомляли, що Російська Федерація продовжує спроби наступу по всій лінії фронту. Одним з найгарячіших напрямків сьогодні був Курахівській.

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