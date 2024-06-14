Путін висунув нові умови для переговорів з Україною. Зеленський різко відповів

Російський диктатор Володимир Путін нафантазував чергові умови для того, щоб розпочати переговори з Україною. Такі заяви глави Кремля є ультиматумом.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю Sky TG24 заявив президент України Володимир Зеленський.

Що сказав Путін

Сьогодні, 14 червня, напередодні саміту миру Путін назвав свої умови для початку мирних переговорів з Україною.

Глава Кремля вимагає, щоб українські захисники відійшли з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. При цьому Путін додав, що Україні потрібно відмовитись від плану стати частиною НАТО.

Тоді, за його словами, Москва буде готова розпочати діалог.

Реакція Зеленського

"Що я можу сказати? Ці повідомлення є ультиматумами, вони нічим не відрізняються від інших ультиматумів, які він висував раніше", - наголосив президент.

Глава української держави заявив, що дії глави Кремля спрямовані на відродження нацизму.

"Це нова хвиля цього нацизму, російського нацизму. Він хоче, щоб ми не лише відмовилися від частини наших тимчасово окупованих територій, а й від неокупованих", - додав Зеленський.

Президент наголосив, що замороженого конфлікту з Росією не буде.