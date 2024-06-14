ua en ru
Пт, 14 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін висунув нові умови для переговорів з Україною. Зеленський різко відповів

П'ятниця 14 червня 2024 17:18
UA EN RU
Путін висунув нові умови для переговорів з Україною. Зеленський різко відповів Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін нафантазував чергові умови для того, щоб розпочати переговори з Україною. Такі заяви глави Кремля є ультиматумом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Sky TG24 заявив президент України Володимир Зеленський.

Що сказав Путін

Сьогодні, 14 червня, напередодні саміту миру Путін назвав свої умови для початку мирних переговорів з Україною.

Глава Кремля вимагає, щоб українські захисники відійшли з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. При цьому Путін додав, що Україні потрібно відмовитись від плану стати частиною НАТО.

Тоді, за його словами, Москва буде готова розпочати діалог.

Реакція Зеленського

"Що я можу сказати? Ці повідомлення є ультиматумами, вони нічим не відрізняються від інших ультиматумів, які він висував раніше", - наголосив президент.

Глава української держави заявив, що дії глави Кремля спрямовані на відродження нацизму.

"Це нова хвиля цього нацизму, російського нацизму. Він хоче, щоб ми не лише відмовилися від частини наших тимчасово окупованих територій, а й від неокупованих", - додав Зеленський.

Президент наголосив, що замороженого конфлікту з Росією не буде.

Саміт миру

Нагадаємо, Україна розраховує залучити Росію до переговорів у рамках саміту миру.

Як неодноразово заявляли українські офіційні особи, участь представників РФ допускається на другому саміті миру, дата проведення якого наразі невідома.

Таким чином Київ хоче домовитися з Москвою про справедливий і міцний мир, який буде заснований на Статуті ООН та міжнародному праві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Війна в Україні
NEWS
В Україні тривога за тривогою. З чим повʼязана активність РФ та до чого тут Старокостянтинів
В Україні тривога за тривогою. З чим повʼязана активність РФ та до чого тут Старокостянтинів
DAILY
Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку