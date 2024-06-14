Євросоюз розпочне вступні переговори з Україною у червні: названо дату

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter та бельгійське головування в ЄС у Twitter .

Головування Бельгії в ЄС підтвердило, що посли країн-членів підтримали рамки переговорів щодо вступу України та Молдови до блоку.

"Угорщина більше не блокує переговорну рамку для України і, відповідно, Молдови. Компромісний текст узгоджено. Тепер Україна та Молдова мають офіційно розпочати переговори щодо вступу до Євросоюзу 25 червня", - написав Йозвяк.

Що передувало

Варто зауважити, що лідери країн ЄС дали "зелене світло" на початок вступних переговорів з Україною ще у грудні минулого року. Для того, щоб вони стартували, потрібні були відповідні рішення в блоці, у тому числі схвалення переговорної рамки.

Угорщина під час зустрічей на рівні послів ЄС кілька разів блокувала таке рішення через претензії до української політики щодо національних меншин.

При цьому щодо початку вступних переговорів з Молдовою у Будапешта жодних претензій не було.

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