Комбінована повітряна атака РФ: Олещук розповів про збиття ворожих цілей

Цієї ночі РФ завдала по Україні комбінованої повітряної атаки із застосуванням понад 30 засобів повітряного нападу. Силами і засобами ППО Збройних сил Україні було збито 24 з них, зокрема усі дрони-камікадзе ворога та 7 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Миколу Олещука .

Чим саме атакувала РФ

Зазначається, що загалом окупанти запускали по Україні для повітряної атаки:

10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків - Саратовська область у РФ),

3 балістичні ракети "Іскандер-М" (пуски з окупованого Криму та російського Краснодарського краю),

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (із повітряного простору Тамбовської області),

17 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (з Єйська).

Робота ППО

"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - розповів Олещук.

За словами генерала, 24 ворожі цілі - 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 17 "Шахедів" - збили над територіями 7 областей, а саме у:

Хмельницькій,

Харківській,

Миколаївській,

Одеській,

Запорізькій,

Дніпропетровській.

Комбінована повітряна атака 14 червня

Нагадаємо, ввечері в середу в кількох областях України була оголошена повітряна тривога через ударні безпілотники типу "Шахед", які російські окупанти запустили для чергової атаки.

Крім того, вже вночі у четвер, 14 червня, у Повітряних силах повідомили про зліт стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 та Ту-95 МС у Росії. Пізніше в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу після запуску крилатих ракет з російських літаків.

Про вибухи у ніч проти 14 травня повідомлялося у Харкові та Запоріжжі, а ще - у Хмельницькій області. В останній ворог, зокрема, атакував місто Старокостянтинів із застосуванням "Шахедів".

Додамо, що Польща та країни-сюзники піднімали в повітря військову авіацію цієї ночі через атаку РФ по Україні.

Крім того, вже вранці в Україні знову оголосили повітряну тривогу по всій країні. Також стало відомо про вибух, що було чути у Києві. А ще - про нові вибухи у Хмельницькій області.