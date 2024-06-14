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У РФ звітують про "відбиття" масованої атаки дронів у 5 областях та в окупованому Криму

П'ятниця 14 червня 2024 07:51
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У РФ звітують про "відбиття" масованої атаки дронів у 5 областях та в окупованому Криму Ілюстративне фото: в низці областей РФ та в окупованму Криму працювала ППО через атаку дронів (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

Цієї ночі у низці областей Російської Федерації, а також в тимчасово окупованому українському Криму, працювали сили та засоби протиповітряної оборони через нібито масштабну атаку із застосуванням безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони РФ.

В оборонному відомстві країни-агресора стверджують, що у ніч проти 14 червня було "припинено спробу" здійснити атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території РФ та окупованого Криму.

Традиційно російська сторона звинувачує Україну у такому нальоті дронів.

При цьому в російському міністерстві заявляють, що засобами ППО були "перехоплені та знищені" аж 87 безпілотників, і левова частина з них - у Ростовській області.

Так, згідно зі звітом Міноборони РФ, під час відбиття повітряної атаки нібито було ліквідовано:

  • 70 дронів - у Ростовській області,
  • 2 БПЛА - у Бєлгородській області,
  • 2 дрони - у Волгоградській області,
  • 6 безпілотників - у Воронезькій області,
  • 6 БПЛА - у Курській області,
  • 1 дрон - над тимчасово окупованим Кримом.

Атака дронів у РФ 14 червня

Раніше повідомлялося, що на атаку безпілотників цієї ночі скаржилися, зокрема, у Курській, Воронезькій та Ростовській областях, де лунали вибухи та були "прильоти".

Так, нагадаємо, повідомлялося про нічну "бавовну" у місті Морозовськ Ростовській області під час атаки БПлА та роботи ППО сталася пожежа, а у деяких будинках зникло світло. До слова, у цьому місті розташований військовий аеродром.

Згодом місцевий губернатор Василь Голубєв розповів, що внаслідок атаки БПЛА в Морозівському районі порушено електропостачання, і що у зону відключення "потрапили кілька населених пунктів".

Крім того, у Воронезькій області дрони атакували нафтобазу у Ліскінському районі, та серйозно пошкодили резервуари з паливом. Місцевий губернатор стверджує, що постраждалих немає, і триває ліквідація наслідків події, а також уточнюється інформація щодо пошкоджень об'єкта.

Додамо також, повідомлялося також про атаку дронів і на Курськ, де лунали вибухи.

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