HIMARS, IRIS-T та бронетехніка. Німеччина виділила новий пакет допомоги Україні
Німеччина виділила для України новий пакет військової допомоги. Він включає системи ППО IRIS-T, реактивні системи залпового вогню HIMARS і танки Leopard 1.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.
Новий пакет допомоги включає:
- 10 танків Leopard 1A1 і боєприпаси до них;
- 20 гусеничних машин піхоти Marder і боєприпаси;
- зенітно-ракетний комплекс середнього радіуса дії IRIS-T SLM;
- зенітно-ракетний комплекс малого радіуса IRIS-T SLS;
- три реактивні артилерійські системи HIMARS;
- два мостоукладачі BEAVER
- дві броньовані інженерні машини Dachs;
- броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2;
- 4 машини розмінування Wisent 1 із запасними частинами;
- 16 паливозаправників;
Також Німеччина у новому пакеті допомоги передасть боєприпаси, стрілецьку зброю та 4 млн набоїв, засоби для розмінування та знешкодження снарядів, човни, три системи AMPS для захисту гелікоптерів, а також IT-обладнання.
Допомога від Німеччини
Німеччина є одним з лідерів з надання Україні військової допомоги. Берлін передав українській армії системи ППО, танки, броньовану техніку, снаряди різних калібрів та інші військове обладнання. Крім того, у Німеччині проходять навчання для українських військових.
Нещодавно Німеччина оголосила, що передасть Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot. За словами міністра оборони Німеччини, Україна отримає чверть німецьких запасів Patriot.
При цьому Берлін відмовляється надати Україні далекобійні ракети Taurus.
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