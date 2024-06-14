HIMARS, IRIS-T та бронетехніка. Німеччина виділила новий пакет допомоги Україні

Німеччина виділила для України новий пакет військової допомоги. Він включає системи ППО IRIS-T, реактивні системи залпового вогню HIMARS і танки Leopard 1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.

Також Німеччина у новому пакеті допомоги передасть боєприпаси, стрілецьку зброю та 4 млн набоїв, засоби для розмінування та знешкодження снарядів, човни, три системи AMPS для захисту гелікоптерів, а також IT-обладнання.

Допомога від Німеччини

Німеччина є одним з лідерів з надання Україні військової допомоги. Берлін передав українській армії системи ППО, танки, броньовану техніку, снаряди різних калібрів та інші військове обладнання. Крім того, у Німеччині проходять навчання для українських військових.

Нещодавно Німеччина оголосила, що передасть Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot. За словами міністра оборони Німеччини, Україна отримає чверть німецьких запасів Patriot.

При цьому Берлін відмовляється надати Україні далекобійні ракети Taurus.

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