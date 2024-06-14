ua en ru
Пт, 14 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Без Китаю, але з Саудівською Аравією: оголошено учасників саміту миру в Швейцарії

П'ятниця 14 червня 2024 19:21
UA EN RU
Без Китаю, але з Саудівською Аравією: оголошено учасників саміту миру в Швейцарії Ілюстративне фото: стало відомо, хто відвідає саміт миру у Швейцарії (flickr.com eda_dfae)
Автор: Наталія Кава

Вже цими вихідними у Швейцарії пройде глобальний саміт миру, основою якого буде українська формула з 10 пунктів. Саміт відвідають представники близько 100 країн та організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Швейцарії.

Згідно зі списком політичних гостей саміту, Китай все ж не буде представлений на ньому. Ймовірно, це пов'язано з тим, що Китай має свій погляд на те, як можна досягти завершення війни.

Окрім того, раніше ЗМІ повідомляли, що Пекін почав просувати власний "мирний план", а країнам, які мають намір бути у Швейцарію, заявляв, що подібні зустрічі лише подовжать війну.

Водночас список свідчить про те, що саміт все ж відвідає представник Саудівської Аравії, попри те, що раніше країна не планувала цього. Однак нещодавно Аравію відвідав президент Володимир Зеленський, можливо, саме це вплинуло на те, що саміт миру відвідає міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан Аль Сауд.

Ще одним цікавим нюансом є представник Індії - країну буде представляти посол Індії в РФ Вінай Кумар. Варто зауважити, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України Індія заявила про нібито нейтральну позицію щодо війни.

Саміт миру у Швейцарії

Нагадаємо, вже цими вихідними у Швейцарії пройде перший саміт миру. На ньому будуть розглядати українську формулу миру, яка, має наблизити завершення війни на справедливих умовах.

Про те, чого прагне на саміті Україна - в матеріалі "Помірний успіх. Що Україна хоче отримати від Саміту миру".

А про те, що таке "формула миру" Зеленського та що вона передбачає - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Швейцарія Саміт миру Війна в Україні
NEWS
В Україні тривога за тривогою. З чим повʼязана активність РФ та до чого тут Старокостянтинів
В Україні тривога за тривогою. З чим повʼязана активність РФ та до чого тут Старокостянтинів
DAILY
Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку
Василина Копиткоредактор стрічки новин Styler Навчання за графіком чи тотальний відпочинок: психолог про те, яким має бути дозвілля дітей влітку